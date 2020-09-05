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Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım

Dokuz ay önce kaybolan kızı Gülistan Doku'nun öldürülmüş olabileceğini düşünen acılı anne Bedriye Doku, "Ben kızımın ölüsüne de razıyım. Bana Gülistan'ımın ölüsünü versinler" diye konuştu
 05 Eylül 2020 08:50
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Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre:


Tunceli'de dokuz ay önce kaybolan Gülistan Doku'nun ailesi perişan halde. Kızının öldürülmüş olabileceğini düşünen acılı anne Bedriye Doku, "Hangi anne kızının ölüsünü ister, ben kızımın ölüsüne de razıyım. Bana Gülistan'ımın ölüsünü versinler" diye feryat etti.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan (21), kaldığı yurttan 5 Ocak'ta çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi Tunceli'ye gelerek kızları Gülistan'ın kaybolduğu ihbarıyla polise başvurdu.

Başvuru sonrası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce de, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok (23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edildi. Ancak olaydan sonra Abarok, ifadesi alınıp serbest bırakıldı ve sonra da Tunceli'yi terk etti.

Aramalar devam ederken Gülistan'ın en son görüldüğü yer Dinar Köprüsü olduğu için intihar etmiş olabileceği iddiası üzerinde duruldu. Suda aylarca yapılan aramalardan da bir şey çıkmadı. Bunun üzerine Gülistan'ın bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü boşaltıldı ancak yine sonuç değişmedi. Gülistan'ın suda bulunmaması ailenin cinayet şüphesini daha da kuvvetlendirdi.

Kayboluşunun 9. ayı

Gülistan Doku, tam dokuz ay önce bugün kayboldu. Milliyet Gazetesi olarak geçen sürede yaşanan gelişmeleri ve aileyi dinlemek için Gülistan'ın Diyarbakır Ergani ilçesi Çayırdere köyündeki ailesini ziyaret ettik. Bizi annesi Bedriye Doku (55) karşıladı. Sorularımıza başlamadan önce acılı anne, "Dokuz aydır Gülistan'tan tek bir haber yok" diyerek ağlamaya başladı. Anne Doku, kızının kesinlikle cinayete kurban gittiğini belirterek Milliyet'e şunları anlattı:

O evde ne oldu?

"Gülistan kaybolmadan bir gün önce Zaynal Abarok tarafından alıkonuluyor ve şiddet uygulanıyor. Gülistan kaybolduktan sonra o geceyle ilgili verilen ifadelerin hepsi çelişkili. Neden o geceyle ilgili sadece Zaynal ve babanın ifadesi alındı? Anne ve kız kardeşinin ifadeleri neden alınmadı? O gece o evde ne oldu? Evden çıktıktan sonra da bir saat dışarıda kavga ediyorlar. Kızımın şikayetinin olmadığını söylüyorlar. Belki de vardı, yok ettiler. Baş şüpheli Zaynal ve babasının ifadesi evlerinde alındı, bunların ifadelerinin evde alınma sebebi ne? Bu kişi baş şüpheliydi, neden buna rağmen telefonuna ve bilgisayarına el konulmadı?"

Neden kaçıp gitti?

"Dünyada bir tek benim kızımın erkek arkadaşı yok, herkesin erkek arkadaşı oluyor. İlk başta Zaynal, annesi, babası, kardeşi eğer bizim yanımızda olsalardı ve Zaynal, yanımıza gelip, 'Anlaşamadık, ayrıldık' deseydi. Biz de insanız, anlayışla karşılardık. Ama bunlar hep kaçtılar. Suçsuz bir insan neden kaçar? Zaynal'ın hiçbir suçu yoksa neden kaçıp gitti? Bunlar başta kaçmasalardı şüphelenmezdik. Ama artık hepsinden şüpheleniyoruz. Suçlu insan kaçar, suçu olmayan değil. Zaynal bir süre önce de Rusya'ya gitti. Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye'ye gelmesi sağlandı."
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