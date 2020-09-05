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KPSS maratonu yarın başlıyor

Sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu 10.15'te, öğleden sonraki Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak
 05 Eylül 2020 09:15
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KPSS maratonu yarın başlıyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) maratonu, "Genel Kültür-Genel Yetenek" ve "Eğitim Bilimleri" oturumuyla yarın başlayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılacak sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumu 10.15'te başlayacak.

Bu oturumda adaylara 120 soru yöneltilecek ve 130 dakika süre verilecek.

- Eğitim Bilimleri oturumu öğleden sonra

KPSS Lisans Eğitim Bilimleri sınavının öğleden sonra oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.

Sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına adaylar alınmayacak.

- Alan bilgisi sınavları gelecek hafta yapılacak

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

- Sınavlardaki koronavirüs salgını önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirleri hakkında şu bilgileri vermişti:

"Sınav binaları ve salonları sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak, isteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecekler. Sınav görevlilerimizin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olan adaylar, Başkanlığımız tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek."

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine alınmayacağını dile getiren Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirileceğini belirtmişti.
Anadolu Ajansı
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