1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
 05 Eylül 2020 09:32
Yazdır
İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı, doğusunda yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde aralıklı, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak, sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak.

Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden orta kuvvette, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli esecek.

Yağışların, akşam saatlerine kadar Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köylüler tedirgin: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
05 Eylül 2020 09:53		 Salgında büyük tehlike: Karantina kaçakları
05 Eylül 2020 09:35
Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım
05 Eylül 2020 08:50		 Ankaralı virüsü tatilde kaptı
05 Eylül 2020 06:50
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı
05 Eylül 2020 06:30		 Korku dolu anlar: Feribot karaya oturdu
05 Eylül 2020 03:59
28 aracın çarpıştığı TEM Otoyolu 3 saatte trafiğe açılabildi
05 Eylül 2020 00:12		 Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
05 Eylül 2020 00:08
Rabia Saçıkara: 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdim
05 Eylül 2020 00:05		 20 yıl önce görev yaptığı hastaneye Kovid-19 tedavisi için döndü
04 Eylül 2020 23:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Öğretmenin sağlık özründe, ile mi ilçeye mi bakırlı?10:55 - İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı10:51 - Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı10:46 - Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı10:44 - İl Sağlık Müdürü Benli: Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor10:40 - Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü
10:38 - Selçuk: 2'si kanser 27'i ilacı geri ödeme listesine aldık10:17 - AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı10:14 - Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak10:12 - Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü09:56 - TSK ve KKTC'den 6-10 Eylül'de ortak tatbikat!09:53 - Köylüler tedirgin: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
09:35 - Salgında büyük tehlike: Karantina kaçakları09:32 - İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor09:15 - KPSS maratonu yarın başlıyor08:55 - Ailelerden SGK'ya 'Parmaklarımızı delmeyin' çağrısı08:50 - Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım
08:44 - Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
Rabia Saçıkara: 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdim
Altını dolarla getirip yastıkaltına koyduk
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı
Ankaralı virüsü tatilde kaptı
Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
KPSS maratonu yarın başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 4
sermaye piyasası kurulu 1
normalleşme desteği 1
yastık altı 1
Boca Juniors 1
çantada biber gazı taşımak 2
kırmızı oda 2
zatürre 1
kızıma sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım 2
alarmı duymamak 2
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam