1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgında büyük tehlike: Karantina kaçakları

Koronavirüs testleri pozitif çıktı, evlerinde karantinada olmaları gerekiyordu. Halbuki onlar düğün düğün gezdiler, altın gününe gittiler hatta piknik yaptılar. Bu sorumsuzluklarıyla sadece kendilerinin değil tüm toplumun sağlığını tehlikeye attılar
 05 Eylül 2020 09:35
Yazdır
Salgında büyük tehlike: Karantina kaçakları

İşte o sorumsuzlara yurdun dört bir yanından birkaç çarpıcı örnek:

72 SAATTE 5 DÜĞÜN GEZDİ

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hastanede korona tedavisi gören 80 yaşındaki kadının 72 saatte 5 düğüne gittiğini söyledi. Günaydın, "Teyzeye 'Son 72 saatte nereye gittin' diye soruyorlar. O da '5 tane düğüne gittim' demiş. Şimdi bu düğünlerin yasaklanmasının nedeni kim? Kurallara uymayanlardır. Kuralların hepsini kenara bırakıp, tedbirlere uymazsanız, vaka sayısı artacak, tekrar kısıtlamalar gelecek" diye isyan etti.

BAŞKA FABRİKADA KAÇAK ÇALIŞTI

Yine Vali Günaydın, Organize Sanayi Bölgesi'nde 14 gün evde karantinada kalması için izin verilen işçinin başka fabrikada kaçak çalıştığını da söyledi. Günaydın, "Bu olacak iş mi? OSB ve Kayseri Sanayi Odası'nı uyardık. 'Yakın temaslıları da izole edin' dedik" diye konuştu.

78 KİŞİ PİKNİKTE YAKALANDI

Bolu'da da karantina altında olması gereken 78 kişi Abant'ta, piknik yaparken yakalandı. Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkına HES koduyla girildiğini hatırlatan Bolu Valisi Ahmet Ümit, 78 kişi hakkında cezai işlem uygulandığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

SİTEDE ALTIN GÜNÜNE GİTTİ

Konya'da da koronavirüs vakalarına rastlanması nedeniyle karantinaya alınan sitedeki COVID-19 pozitif olan bir kadının, iki gün peş peşe misafirliğe gidip, 17 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine bu kadınla temas ettiği belirlenen 17 kişinin evleri karantinaya alındı.

LUNAPARKTA ÇALIŞACAKTI

Denizli Emniyeti, şehirlerarası otobüs terminalinde bekleyen bir vatandaştan şüphelenerek kimlik tespiti yapmak istedi. Karantina sürecini tamamlamadan geldiği Kırklareli'ne dönmek üzere otobüse binmeye çalışan 55 yaşındaki Enver Y.'nin, Lüleburgaz'dan Denizli'nin Çameli ilçesine lunaparkta çalışmak için geldiği öğrenildi. E.Y, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

OTOBÜSLE SEYAHATE ÇIKTI

Karantinada olması gereken G.Ö. Ankara'dan Edirne'ye gitmek için otobüsle yola çıktı. Jandarma ekipleri, Edirne girişindeki kontroller sırasında G.Ö'yü tespit etti. G.Ö.'ye 3.150 lira ceza kesildi.

AİLECE ÇIKIP DÜĞÜNE GİTTİLER

Samsun'da evinde karantina altında tutulan bir ailenin düğüne gittikleri belirlendi. Ayrıca izolasyon altında olan bir kişinin de karantinadan çıkıp restoranda yemek yediği tespit edildi. Kişiler hakkında tutanak tutularak yasal işlem yapıldı.

VALİLİKTE YAKALANDI

Rize'de COVID-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken bir kişi de valilik binasına girerken yakalandı. Binaya neden gittiği açıklanmayan şahıs hakkında karantina kurallarını ihlal ettiği için yasal işlem yapılarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

SOKAĞA ÇIKTI AİLESİ İHBAR ETTİ

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki evinde tedavi gören Muhammed Azat G. (20), önceki gece bunalınca sokağa çıktı. Ailesi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, Muhammed Azat G.'yi hastaneye götürdü. Hastanede kontrolleri yapılan genç, uyarılıp tekrar evine gönderilirken TCK'nın 195/1 maddesince işlem uygulandı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köylüler tedirgin: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
05 Eylül 2020 09:53		 İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
05 Eylül 2020 09:32
Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım
05 Eylül 2020 08:50		 Ankaralı virüsü tatilde kaptı
05 Eylül 2020 06:50
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı
05 Eylül 2020 06:30		 Korku dolu anlar: Feribot karaya oturdu
05 Eylül 2020 03:59
28 aracın çarpıştığı TEM Otoyolu 3 saatte trafiğe açılabildi
05 Eylül 2020 00:12		 Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
05 Eylül 2020 00:08
Rabia Saçıkara: 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdim
05 Eylül 2020 00:05		 20 yıl önce görev yaptığı hastaneye Kovid-19 tedavisi için döndü
04 Eylül 2020 23:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Öğretmenin sağlık özründe, ile mi ilçeye mi bakırlı?10:55 - İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı10:51 - Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı10:46 - Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı10:44 - İl Sağlık Müdürü Benli: Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor10:40 - Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü
10:38 - Selçuk: 2'si kanser 27'i ilacı geri ödeme listesine aldık10:17 - AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı10:14 - Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak10:12 - Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü09:56 - TSK ve KKTC'den 6-10 Eylül'de ortak tatbikat!09:53 - Köylüler tedirgin: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
09:35 - Salgında büyük tehlike: Karantina kaçakları09:32 - İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor09:15 - KPSS maratonu yarın başlıyor08:55 - Ailelerden SGK'ya 'Parmaklarımızı delmeyin' çağrısı08:50 - Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım
08:44 - Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
Rabia Saçıkara: 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdim
Altını dolarla getirip yastıkaltına koyduk
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı
Ankaralı virüsü tatilde kaptı
Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
KPSS maratonu yarın başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alarmı duymamak 2
alo 170 1
kayıtdışı istihdam 1
pipet ile çay içmek 1
zatürre 1
kırmızı oda 2
lamborghini'de karpuz satan adam 3
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 4
o kadar kusur kadı kızında da olur 2
çayın her derde iyi gelmesi 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam