AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: İhlal kararlarının dağılımı incelendiğinde, "Adil yargılanma hakkına" ilişkin 2019'da 15 ihlal kararı verildi. Bu sayı 2017'de 56, 2018'de 53'tü. "Özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali"ne yönelik 2019'daki ihlal kararı sayısı 9'a düştü. Bu sayı 2018'de 29, 2017'de 19'du. "Dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne" ilişkin ihlal kararı sayısı 2017'de 9, 2018'de 11 iken, 2019'da bu sayı 2'ye indi.

35 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ

2019'da en çok ihlal kararı ifade özgürlüğü alanında verildi. Türkiye aleyhinde AİHM 2019'da 35 ihlal kararı verdi. 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. AİHM, Komisyon'u etkili iç hukuk yolu kabul etti. Böylece, Türkiye aleyhine başvuru sayısı 30 Haziran 2017 itibariyle 29 binden 12 bine düştü.