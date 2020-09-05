1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2019 istatistiklerine göre, Türkiye aleyhine "Adil yargılanma hakkı" ve tutuklamayı içeren "Özgürlük ve güvenlik hakkı" ihlallerine ilişkin kararları dikkat çekici şekilde azaldı.
 05 Eylül 2020 10:17
Yazdır
AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: İhlal kararlarının dağılımı incelendiğinde, "Adil yargılanma hakkına" ilişkin 2019'da 15 ihlal kararı verildi. Bu sayı 2017'de 56, 2018'de 53'tü. "Özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali"ne yönelik 2019'daki ihlal kararı sayısı 9'a düştü. Bu sayı 2018'de 29, 2017'de 19'du. "Dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne" ilişkin ihlal kararı sayısı 2017'de 9, 2018'de 11 iken, 2019'da bu sayı 2'ye indi.

35 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ

2019'da en çok ihlal kararı ifade özgürlüğü alanında verildi. Türkiye aleyhinde AİHM 2019'da 35 ihlal kararı verdi. 685 sayılı KHK ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. AİHM, Komisyon'u etkili iç hukuk yolu kabul etti. Böylece, Türkiye aleyhine başvuru sayısı 30 Haziran 2017 itibariyle 29 binden 12 bine düştü.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Eylül 2020 10:46		 Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü
05 Eylül 2020 10:40
Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
05 Eylül 2020 10:12		 Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
05 Eylül 2020 08:15
Peygamber Efendimize hakaret soruşturması derinleşti
05 Eylül 2020 07:45		 İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 06:10
Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
04 Eylül 2020 22:55		 İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü
04 Eylül 2020 22:47
Kahvehane önünde otururken otomobil çarptı
04 Eylül 2020 22:10		 TEM'de zincirleme kaza: 28 araç birbirine girdi
04 Eylül 2020 21:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Öğretmenin sağlık özründe, ile mi ilçeye mi bakırlı?10:55 - İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı10:51 - Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı10:46 - Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı10:44 - İl Sağlık Müdürü Benli: Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor10:40 - Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü
10:38 - Selçuk: 2'si kanser 27'i ilacı geri ödeme listesine aldık10:17 - AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı10:14 - Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak10:12 - Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü09:56 - TSK ve KKTC'den 6-10 Eylül'de ortak tatbikat!09:53 - Köylüler tedirgin: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
09:35 - Salgında büyük tehlike: Karantina kaçakları09:32 - İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor09:15 - KPSS maratonu yarın başlıyor08:55 - Ailelerden SGK'ya 'Parmaklarımızı delmeyin' çağrısı08:50 - Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım
08:44 - Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
Rabia Saçıkara: 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdim
Altını dolarla getirip yastıkaltına koyduk
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı
Ankaralı virüsü tatilde kaptı
Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
KPSS maratonu yarın başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 5
pipet ile çay içmek 1
formula 1 istanbul grand prix'inin seyircili olması 1
aaron lennon 1
03.09.2020 türkiye vs macaristan maçı 3
sermaye piyasası kurulu 1
zatürre 1
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
üniversitelerin 2020-21 güz döneminde uzaktan eğitim yapması 2
Ankaralı virüsü tatilde kaptı söylemi 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam