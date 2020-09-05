Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamitin patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
|05 Eylül 2020 10:46
|Yazdır
İddiaya göre, merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında Veysel S. (46), arkadaşları R.Y, B.A, R.Ö. ve E.Ç. ile define aramak için araziye çıktı.
Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları sırada dinamitin patlaması sonucu Veysel S. ile B.A. ağır yaralandı.
Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Veysel S, Karaçayır köyü yakınlarında yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan B.A. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Patlama sonrası kaçan şüpheliler R.Y, R.Ö. ve E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 2 ölü, 4 yaralı
05 Eylül 2020 10:59
|Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü
05 Eylül 2020 10:40
|AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı
05 Eylül 2020 10:17
|Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
05 Eylül 2020 10:12
|Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
05 Eylül 2020 08:15
|Peygamber Efendimize hakaret soruşturması derinleşti
05 Eylül 2020 07:45
|İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 06:10
|Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
04 Eylül 2020 22:55
|İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü
04 Eylül 2020 22:47
|Kahvehane önünde otururken otomobil çarptı
04 Eylül 2020 22:10