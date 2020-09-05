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Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Digor ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
 05 Eylül 2020 10:51
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Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Şatıroğlu köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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