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Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan, nedeni bilinmeyen tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerinde 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 6 yaralıdan kardeş olan iki yaralı hayatını kaybetti
|05 Eylül 2020 10:59
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada 2 kardeş öldü, 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde eski Urfa Caddesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre akraba Güneş ve Geldi aileleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmaya tabanca, taş ve sopa gibi aletler karıştı.
Vatandaşlar tarafından ihbar edilen kavgada 6 kişi yaralandı.
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan kardeş olan Mehmetçik ve Sinan Geldi hayatını kaybetti.
4 yaralının da tedavilerine devam ediliyor.
Polis ekipleri iki aile arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.
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