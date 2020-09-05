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Roketsan'dan roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci: Gençlerimiz, milli teknoloji hamlesi anlamında aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaklar. Biz bunun güvenini bugünkü motivasyonda ve sahadaki sevinçte gözlemliyoruz
 05 Eylül 2020 11:13
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Roketsan'dan roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı

- Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Roketsan ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Aksaray'da düzenlenen roket yarışlarında başarılı olan öğrencilere hem staj hem de iş imkanı sağladıklarını söyledi.

İkinci, AA muhabirine, Roketsan olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfınca (T3 Vakfı) gerçekleştirilen TEKNOFEST roket yarışlarına sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Roket yarışlarına katılan üniversite ve lise öğrencilerinin, Türkiye'nin gelecekteki uzay, füze ve roket programlarına katkı yapacağını belirten İkinci, şunları kaydetti:

"Roket yarışmalarındaki hava çok pozitif. Öğrencilerimizin heyecanları gözlerinden okunuyor, kendilerini geliştirmek için bu konuya verdikleri emekler takdire şayan. Ülkemizin ve milletimizin bu konuya ilgisi çok yüksek. Bununla birlikte ileriki aşamalarda Türkiye, Uzay Ajansının ve Roketsanın gerçekleştirdiği uzay programlarıyla birlikte Savunma Sanayii Başkanlığının da koordinasyonuyla çok ciddi bir ilerleme kaydedecek. Yeni neslin de donanımlı ve bilgili olarak geliştiğini görüyoruz. Bu durum bize çok büyük sevinç ve gurur yaşatıyor. Bundan sonraki süreçte emek sarf eden bu kardeşlerimiz gerek Roketsan gerek TÜBİTAK gibi birçok kuruluşumuzda görev yapacaklar. Gençlerimiz, milli teknoloji hamlesi anlamında aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaklar. Biz bunun güvenini bugünkü motivasyonda ve sahadaki sevinçte gözlemliyoruz."

İkinci, roket yarışlarına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden katılan lise ve üniversite öğrencilerinin, çok çeşitli aşamaları geçerek finallere kaldıklarını vurguladı.

Öğrencilerin bu motivasyonunun, Türkiye'nin geleceği için çok büyük ümit vadettiğini aktaran İkinci, "Bu arkadaşlarımıza tavsiyemiz, yarışmalarda kazandıkları tecrübeleri devamlılık sağlayarak, bu alanla ilgili araştırmalarını ve teknik bilgilerini artırmaları. Bu konuda gerek Roketsan gerek TÜBİTAK SAGE'deki mühendisler, bu yetişen genç arkadaşlarımıza çok büyük cesaret ve bilgi aktarımı yapıyorlar. Burada yapılacak olan çalışmaların sonucunda da gelecekte inşallah insan kaynağı açısından çok büyük bir yetişmiş elemanımız olacak." diye konuştu.

- "Hem maddi hem de bilgi desteği olarak arkadaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz"

Yarışmalara katılan öğrencilere sadece staj imkanı sağlamadıklarını dile getiren İkinci, başarılı ve gelecek vadeden öğrencileri Roketsan'da istihdam ettiklerini anlattı.

Roket yarışlarının, bu anlamda öğrenciler için önemli olduğunu vurgulayan İkinci, "Aynı zamanda hem TÜBİTAK SAGE hem de Roketsan çeşitli staj programları kapsamında arkadaşlarımızı kabul ediyor. Bu alandaki bilgi ve birikimlerini, gerçek sistemler üzerinde daha da artırmalarını hedefliyoruz. Bu aşamadan sonraki asıl önemli olan kendi motivasyonlarını, isteklerini, hayallerini kaybetmemeleri ve bu konuda yollarına devam etmeleri gerekiyor. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi ve uzay teknolojileri kapsamında, gençlerimizin çok büyük bir gelişmenin müsebbibi olabilecek bir noktaya gelmeleri bizlerin isteği. Hem maddi hem de bilgi desteği olarak arkadaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı
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