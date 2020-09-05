1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çocuğu dağa götürülen babanın feryadı: Bu insanlık değil, zulümdür

PKK'lı teröristler tarafından 4 yıl önce Bitlis'in Güroymak ilçesinde 21 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen Faruk Kılıç'ın ailesi oğullarının döneceği günü bekliyor- Çocuğunun dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Baba Fadıl Kılıç:- "HDP'nin başımıza getirmediği iş kalmadı. 4 yıl önce bayrama bir hafta kala bayramımızı zehir ettiler. Çocuklarımızı öldürmeye göndermişler. Bu insanlık değil, zulümdür"
 05 Eylül 2020 11:17
Yazdır
Çocuğu dağa götürülen babanın feryadı: Bu insanlık değil, zulümdür

- Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan Kılıç ailesi, 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen çocuklarının hasretini yaşıyor.

Yayladere köyünde yaşayan 10 nüfuslu Kılıç ailesi, 2016'da 21 yaşındayken teröristler tarafından kandırılarak dağa götürülen çocukları Faruk Kılıç'ın bir an önce güvenlik güçlerine teslim olmasını bekliyor.

Ahlat Meslek Yüksekokulu Mimari ve Dekoratif Sanatlar Bölümünü kazanan ancak burs başvurusu yaptığı gün dağa götürülen Kılıç'tan 4 yıldır haber alamayan aile, çocuklarının giysi ve fotoğraflarıyla teselli buluyor.

Çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan Fadıl Kılıç, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde "evlat nöbeti" tutan ailelerle bir süre eylem yaptı.

- "Çocuklarımızı öldürmeye göndermişler"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evine dönen baba Fadıl Kılıç, AA muhabirine, oğlunun HDP'liler tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü anlattı.

Oğlundan dört yıldır haber alamadığını belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"HDP'nin başımıza getirmediği iş kalmadı. 4 yıl önce bayrama bir hafta kala bayramımızı zehir ettiler. Çocuklarımızı öldürmeye göndermişler. Bu insanlık değil, zulümdür. Ölünceye kadar zulme karşıyız. Dünya bilsin bunlar zulümkardır. Oğlumuzu istiyoruz. Oğlumuzu versinler, göndersinler. Kim sempati duyuyorsa kendisi gitsin veya oğlunu göndersin."

- "Artık yeter"

21 yaşındayken dağa götürülen oğlunun üniversiteyi kazandığı yıl kandırıldığını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Bir insan dağa gitmeye niyetliyse o gün burs için başvuru yapmaz. Bursu bankada duruyor. Dağa gidecek biri değildi, zorbalıkla götürmüşler. Bunu herkes biliyor. 4 yıldır kendisinden bir haber alamamışız. Nerede olduğunu ve onu almak için canımdan olacağımı da bilsem giderim. Irak, İran, Suriye'de nerede olursa olsun yeter ki çocuğumun yerini bileyim. Bunların Kürtlere yaptığı zulmü, hiçbir savaşta bile Kürtler böyle bir darbe görmemiş. Okullarımızı ve camilerimizi kapattılar, köylerimizi boşalttılar. Yapmadıkları işler kalmadı. Artık yeter."

- "O yol, yol değil"

Çocuğunun dönmesi için çağrıda bulunan baba Kılıç, "Oğlum; geri gel. O yol, yol değil, dünyana ve ahiretine zararlı bir yol. Elinden geldiğince yanındakilere de söyle, geri gelin." ifadesini kullandı.

Bir an önce oğlunun dönmesini isteyen anne Behiye Kılıç ise "Faruk oğlum; gel. 3 kez senin yüzünden kriz geçirdim. Ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Kardeşin Cihat'ı görmüyorsun ne haldedir. Cihat'ı çok sevdiğini söylüyordun. Orası dinin yolu değil. Kurban olayım oğlum gel." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı
05 Eylül 2020 12:46		 Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor
05 Eylül 2020 11:35
Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artan iller için 'sıcak hava' uyarısı
05 Eylül 2020 11:25		 Köylüler tedirgin: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
05 Eylül 2020 09:53
Salgında büyük tehlike: Karantina kaçakları
05 Eylül 2020 09:35		 İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
05 Eylül 2020 09:32
Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım
05 Eylül 2020 08:50		 Ankaralı virüsü tatilde kaptı
05 Eylül 2020 06:50
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı
05 Eylül 2020 06:30		 Korku dolu anlar: Feribot karaya oturdu
05 Eylül 2020 03:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 817 bine yaklaştı12:51 - 'Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz'12:50 - ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı12:49 - Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi12:46 - Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı12:43 - Adalet Bakanlığı GYS sınavına 'koronavirüs' eleştirisi
12:29 - Bursluluk sınavı yapıldı12:25 - Esnaf ile Kaymakam arasında 'kaldırım' polemiği12:23 - Emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla intihar etti12:19 - Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe11:58 - Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi11:50 - Av yasağı bitti Çanakkale'de tezgahlar balıkla doldu
11:35 - Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor11:35 - Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu11:25 - Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artan iller için 'sıcak hava' uyarısı11:17 - Çocuğu dağa götürülen babanın feryadı: Bu insanlık değil, zulümdür11:13 - Roketsan'dan roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı
11:10 - Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
KPSS maratonu yarın başlıyor
Altını dolarla getirip yastıkaltına koyduk
153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
Rabia Saçıkara: 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdim
Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
Ankaralı virüsü tatilde kaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Telegram 1
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 3
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
salgın konusunda herkesin birbirini suçlaması 3
mantar 1
kai havertz 1
çantada biber gazı taşımak 2
zafer algöz eşiyle birlikte yemek yedi 2
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 5
s sport'un digitürk'ten çıkması 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam