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Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
Rize'nin Pazar ilçesinde taksinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
|05 Eylül 2020 11:10
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