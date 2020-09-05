1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde taksinin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
 05 Eylül 2020 11:10
Yazdır
Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti

Enis Köseoğlu (21) yönetimindeki 53 T 4064 plakalı taksi, Karadeniz Sahil Yolu İkiztepe mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kazada ağır yaralanan Köseoğlu, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 2 ölü, 4 yaralı
05 Eylül 2020 10:59		 Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Eylül 2020 10:46
Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü
05 Eylül 2020 10:40		 AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı
05 Eylül 2020 10:17
Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
05 Eylül 2020 10:12		 Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
05 Eylül 2020 08:15
Peygamber Efendimize hakaret soruşturması derinleşti
05 Eylül 2020 07:45		 İzmir'de otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 06:10
Kazada şehit olan polis memuru ayın polisi seçildi
04 Eylül 2020 22:55		 İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun şüpheli ölümü
04 Eylül 2020 22:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:55 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 817 bine yaklaştı12:51 - 'Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz'12:50 - ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı12:49 - Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi12:46 - Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı12:43 - Adalet Bakanlığı GYS sınavına 'koronavirüs' eleştirisi
12:29 - Bursluluk sınavı yapıldı12:25 - Esnaf ile Kaymakam arasında 'kaldırım' polemiği12:23 - Emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla intihar etti12:19 - Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe11:58 - Meslek lisesinde uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi11:50 - Av yasağı bitti Çanakkale'de tezgahlar balıkla doldu
11:35 - Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor11:35 - Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu11:25 - Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artan iller için 'sıcak hava' uyarısı11:17 - Çocuğu dağa götürülen babanın feryadı: Bu insanlık değil, zulümdür11:13 - Roketsan'dan roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı
11:10 - Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
KPSS maratonu yarın başlıyor
Altını dolarla getirip yastıkaltına koyduk
153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
Rabia Saçıkara: 5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdim
Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
Ankaralı virüsü tatilde kaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alo 170 1
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
zafer algöz eşiyle birlikte yemek yedi 2
kai havertz 1
normalleşme desteği 1
adil rami 1
mantar 1
çantada biber gazı taşımak 2
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
Boca Juniors 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam