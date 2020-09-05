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Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay düzenlenen operasyonlarla örgüte ağır darbe vurdu- Ülke genelinde çoğu şafak vakti düzenlenen operasyonlarda, aralarında örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in de bulunduğu 175 zanlı yakalandı
 05 Eylül 2020 12:19
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Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe

- Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ'a yönelik başarılı operasyonlarıyla adından söz ettiren Türkiye, terör örgütüne karşı çok yönlü mücadele örneği sergiliyor.

Güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla başta İstanbul, Ankara ve Adana olmak üzere çok sayıda kentte kanlı eylem planlayan teröristlerin oyununu bozdu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ağustos ayında polis, jandarma ve hudut birliklerinin yürüttüğü çalışmalarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 175 şüpheli gözaltına alındı, örgüte ait çok sayıda doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı. Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli işlemleri sürüyor.

- İstanbul'da önemli operasyon gerçekleştirildi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ adına sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenen şüpheli yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışında olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda örgüt üyesi Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.

- DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri yakalandı

Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği değerlendirilen, DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamları ile bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden de ağustos ayının son günlerinde Adana'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mahmut Özden, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Operasyonu Bakan Soylu duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 1 Eylül'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

Soylu, konuyla ilgili, "İstanbul'da kalaşnikofla eylem yapacağını değerlendirdiğimiz bir DEAŞ terör örgütü mensubu kalaşnikofuyla beraber ele geçirildi. Onun üzerine ciddi bir araştırma başlattık, talimatı kimden aldı, nereden almış ve netice itibarıyla Türkiye'de DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'e ulaşıldı." dedi.

- Ağustostaki bazı operasyonlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bombalı eylem hazırlığındayken polisin düzenlediği operasyonla yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı, bağlantılı olduğu 5 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bolu'da gözaltına alınan 5 DEAŞ şüphelisinden 2'si, Samsun'da gözaltına alınan Irak uyruklu 8 zanlıdan biri tutuklandı.

Denizli, Gaziantep ve Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan birer zanlı tutuklandı.

Başkentte düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan yabancı uyruklu 19 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

İstanbul, Kayseri ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık V.I. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

- Sınırda teröristlere geçit verilmiyor

Etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, Kilis-Suriye sınır hattında PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor.

Kilis sınır hattında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 6'sı İnterpol tarafından aranan 18 DEAŞ mensubu terörist yakalandı.
Anadolu Ajansı
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