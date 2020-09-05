Esnaf ile Kaymakam arasında 'kaldırım' polemiği
Esnaf, kaymakama kaldırıma sandalye koyamadığı için para kazanamadığını anlattı. "Nasıl para kazanacağım?" diye sordu. Kaymakam 'Arkadaş para kazanma yasal olur' yanıtını verdi
|05 Eylül 2020 12:25
|Yazdır
Esnaf, kaymakama kaldırıma sandalye koyamadığı için para kazanamadığını anlattı. "Nasıl para kazanacağım?" diye sordu. Kaymakam böyle yanıt verdi "Sandalyelerin kaldırımlarda ve sokaklarda olması yasak. Arkadaş para kazanma yasal olur. Uyuşturucu satarak da para kazanırsın''
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla intihar etti
05 Eylül 2020 12:23
|Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
05 Eylül 2020 11:35
|Roketsan'dan roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı
05 Eylül 2020 11:13
|Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
05 Eylül 2020 10:51
|İl Sağlık Müdürü Benli: Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor
05 Eylül 2020 10:44
|Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
05 Eylül 2020 10:14
|153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
05 Eylül 2020 07:04
|Üniversitelerde eğitim güz döneminde online devam edecek
04 Eylül 2020 21:56
|Tokat'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasına sınırlama getirildi
04 Eylül 2020 21:45
|Denetleme sonrası ekipler gitti, maskeler indi
04 Eylül 2020 21:27