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Adalet Bakanlığı GYS sınavına 'koronavirüs' eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşanan Ankara'da yapılmasını eleştirdi.
 05 Eylül 2020 12:43
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Adalet Bakanlığı GYS sınavına 'koronavirüs' eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında artış yaşanan Ankara'da yapılmasını eleştirdi.

Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Başkent Ankara'da Kovid-19 vakalarının diğer bölgelere göre çok yoğun seyrettiğini, Ankaralı vatandaşları tedirgin eden bu durumun, Adalet Bakanlığının uyguladığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'na girecek personeli de korkuttuğunu ileri sürdü. Gökçen, "Artan koronavirüs vakalarına rağmen bu sınavın Ankara'da yapılması, sınava girmek için yolculuk yapacak ve geri dönüp kendi illerinde adliyelerde çalışmaya devam edecek olan personeli büyük risk altına sokarken, virüsün Ankara'dan birçok ile hızlıca yayılma olasılığına karşı tedbirler çok zayıf görünüyor." ifadelerini kullandı.

Salgının yayılımına göre birçok sınav merkezinin belirlenebileceğini savunan Gökçen, sınavın, Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda tedbirler alınarak yapılması gerektiğini kaydetti.

Gökçen, Sağlık Bakanlığının Unvan Değişikliği Sınavı'nın 81 ilde yapıldığına işaret ederek, "Bu sınav Adalet Bakanlığı personeline gelince neden Ankara tek merkezli olarak yapılıyor?" diye sordu.

Anadolu Ajansı
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