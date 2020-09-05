Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Van kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
|05 Eylül 2020 12:49
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı, Van kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında Van Çatak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün müşterek yürüttüğü hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Terör örgütü DEAŞ'a üst düzey darbe
05 Eylül 2020 12:19
|İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
05 Eylül 2020 10:55
|TSK ve KKTC'den 6-10 Eylül'de ortak tatbikat!
05 Eylül 2020 09:56
|İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 gözaltı
05 Eylül 2020 05:46
|FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na operasyonda 5 tutuklama
04 Eylül 2020 21:07
|Kayseri'de 'FETÖ'yü aktif hale getirme' davasında sanıklara hapis cezası
04 Eylül 2020 21:03
|Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 2 tutuklama
04 Eylül 2020 18:55
|Sanıklardan darbeyi yöneten sivil imamlara saygı selamı
04 Eylül 2020 18:41
|FETÖ'nün ÖSYM sorularını sızdırması davasında karar
04 Eylül 2020 17:59
|FETÖ davasında yargılanan 2 sanıktan birine 3 yıl 1 ay hapis cezası
04 Eylül 2020 17:48