'Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz'
|05 Eylül 2020 12:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz.'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bugün girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. Birazdan imzalanacak sözleşmeyle ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Bilişim Vadisi, Albaraka Katılım ve Vakıf Katılım ortaklığında 100 milyon liralık bir fon kuruyoruz. Bu fonun miktarını, zamanla daha da artırmanın peşindeyiz. İster yerli ister yabancı olsun fona yatırım yapmak isteyen herkese kapımız açık."
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