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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 817 bine yaklaştı

Virüs nedeniyle 879 bin 369 kişi hayatını kaybetti
 05 Eylül 2020 12:55
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 817 bine yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 26 milyon 817 bine yaklaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 879 bin 369 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 26 milyon 816 bin 887'e çıkarken, virüs saptanan 18 milyon 923 bin 666 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 13 bin 852 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 389 bin 413 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 192 bin 132 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 250 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (4 milyon 91 bin 801), Hindistan (4 milyon 27 bin 718), Rusya (1 milyon 20 bin 310), Peru (676 bin 848), Kolombiya (650 bin 62), Güney Afrika (635 bin 78), Meksika (623 bin 90), İspanya (517 bin 133), Arjantin (461 bin 882), Şili (418 bin 469), İran (382 bin 772), İngiltere (342 bin 351), Bangladeş (321 bin 615), Suudi Arabistan (319 bin 141), Fransa (309 bin 156), Pakistan (298 bin 25), Türkiye (276 bin 555), İtalya (274 bin 644), Irak (252 bin 75) ve Almanya (250 bin 281)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (125 bin 584), Hindistan (69 bin 668), Meksika (66 bin 851), İngiltere (41 bin 537), İtalya (35 bin 518), Fransa (30 bin 724), Peru (29 bin 554), İspanya (29 bin 418), İran (22 bin 44), Kolombiya (20 bin 888), Rusya (17 bin 759), Güney Afrika (14 bin 678) ve Şili (11 bin 494)."
Anadolu Ajansı
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