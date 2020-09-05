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Antalya'da kimliğini evde unutan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti
 05 Eylül 2020 13:09
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Antalya'da kimliğini evde unutan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) öncesinde kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına polis yetişti.

Yasin Can Duman, sınava girmek için Ahmet Tuncer İlköğretim Ortaokuluna geldi. Kimlik kartı yanında olmadığı için salona alınmayan Duman'a polis yardımcı oldu.

Gazipaşa'ya 25 kilometre uzaklıkta Karatepe Mahallesi'nde kimliğini unutan Yasin'i İlçe Nüfus Müdürlüğüne götüren polis ekipleri, geçici kimlik belgesi çıkarttı.

Öğrenciyi tekrar okula götüren ekipler, çocuğun sınava yetişmesini sağladı.
Anadolu Ajansı
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