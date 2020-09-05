Ayağı kırık öğrenci polislerin kucağında sınava gireceği sınıfa götürüldü
|05 Eylül 2020 13:27
|Yazdır
Adana'da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) görevli iki polis memuru, ayağındaki kırık nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi kucaklayarak sınava gireceği sınıfa kadar taşıdı.
Seyhan ilçesinde bulunan İsmet İnönü İlkokulunda görevli polis memurları Okan Arıkan ile Arzu Doğru Manap, İOKBS'ye girecek olan ve ayağındaki kırık nedeniyle yürümekte zorlanan 8. sınıf öğrencisi Emrah Çavuşoğlu'nu gördü.
Ayağı kırık öğrenciyi ilk önce omuzlarından destek vererek yürütmeye çalışan polisler, Çavuşoğlu'nun yürüyemeceğini görünce kucaklarına alarak sınava gireceği sınıfa kadar taşıdı.
Sınav bitiminde de Çavuşoğlu'nu kucaklarına alan polis memurları, okul kapısında bekleyen babası Mehmet Çavuşoğlu'na teslim etti. Bu sırada dışarıda çocuklarını bekleyen veliler de polisleri alkışlayarak tebrik etti.
Polislerin kendisini kucaklayarak götürmesine çok şaşırdığını belirten Emrah Çavuşoğlu, kendilerine teşekkür etti.
Baba Mehmet Çavuşoğlu da polisin vatandaşın yanında olduğunu yine gösterdiğini dile getirerek, "Hepsi hakkını helal etsin, Allah razı olsun onlardan. Yine bizim yanımızda olduklarını ispat ettiler." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı
05 Eylül 2020 12:46
|Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor
05 Eylül 2020 11:35
|Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artan iller için 'sıcak hava' uyarısı
05 Eylül 2020 11:25
|Çocuğu dağa götürülen babanın feryadı: Bu insanlık değil, zulümdür
05 Eylül 2020 11:17
|Köylüler tedirgin: Koronavirüsten değil koleradan korkuyoruz
05 Eylül 2020 09:53
|Salgında büyük tehlike: Karantina kaçakları
05 Eylül 2020 09:35
|İstanbul'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
05 Eylül 2020 09:32
|Gülistan Doku'un annesi: Ben artık kızımın ölüsüne de razıyım
05 Eylül 2020 08:50
|Ankaralı virüsü tatilde kaptı
05 Eylül 2020 06:50
|Meteorolojiden kuvvetli yağış ve sıcak hava uyarısı-Haritalı
05 Eylül 2020 06:30