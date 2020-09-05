Sözde tarikat liderinin 55 yıla kadar hapsi istendi
|05 Eylül 2020 13:46
|Yazdır
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen E.F.Ş. hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.
Soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca iddialara ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca E.F.Ş. hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
- Olay
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekipleri, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine E.F.Ş'yi Kuzuluk Mahallesi'nde bir evde gözaltına almış, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İzmir'de denizde ceset bulundu
05 Eylül 2020 14:47
|Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 14:25
|Bakanlığın dijital uygulaması ITC tarafından 'mükemmel' olarak nitelendirildi
05 Eylül 2020 13:32
|Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 11:10
|Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 2 ölü, 4 yaralı
05 Eylül 2020 10:59
|Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Eylül 2020 10:46
|Kocaeli'de bir kadın kocası tarafından boğularak öldürüldü
05 Eylül 2020 10:40
|AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı
05 Eylül 2020 10:17
|Bilecik'te otomobilin çarptığı yaya öldü
05 Eylül 2020 10:12
|Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
05 Eylül 2020 08:15