Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Birlikte yaşadığı kadını öldüren kişi polise teslim oldu
Gaziosmanpaşa'da, birlikte yaşadığı kadını öldüren Azerbaycan uyruklu kişi polise teslim oldu.
|05 Eylül 2020 14:52
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Aldemir Çıkmazı Sokak'ta oturan Azerbaycan uyruklu V.O., resmi nikahsız yaşadığı Sevilay Kaya'yı (18) bıçakla boğazını keserek öldürdü.
Şüpheli daha sonra Gaziosmanpaşa Meydanı'ndaki polis noktasına gelerek, görevli memurlara eşini öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde Sevilay Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı.
Evin duvarında "İhanetin bedeli ölümdür." yazısının bulunduğu öğrenildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmaları devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Müezzin, din görevlisi olan eşini boğarak öldürdü
05 Eylül 2020 15:34
|Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiası
05 Eylül 2020 14:52
|İzmir'de denizde ceset bulundu
05 Eylül 2020 14:47
|Samsun'daki silahlı kavgada yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 14:25
|Sözde tarikat liderinin 55 yıla kadar hapsi istendi
05 Eylül 2020 13:46
|Bakanlığın dijital uygulaması ITC tarafından 'mükemmel' olarak nitelendirildi
05 Eylül 2020 13:32
|Rize'de bariyerlere çarpan taksinin sürücüsü hayatını kaybetti
05 Eylül 2020 11:10
|Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga: 2 ölü, 4 yaralı
05 Eylül 2020 10:59
|Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
05 Eylül 2020 10:46
|AİHM'de Türkiye aleyhindeki kararlar üçte bir azaldı
05 Eylül 2020 10:17