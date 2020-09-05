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48 yıllık dede yadigarına gözü gibi bakıyor

Osmaniye'de klasik otomobil tutkunu genç, 1972 model Anadol A1 Akdeniz marka dede yadigarı aracına gözü gibi bakıyor.
 05 Eylül 2020 16:07
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48 yıllık dede yadigarına gözü gibi bakıyor

Kent merkezinde esnaflık yapan Alperen Ata (23), dedesinden babasına ondan da kendisine miras kalan yaklaşık yarım asırlık otomobilin restorasyonunu aslına uygun şekilde yaptırarak kullanmaya başladı.

Alperen Ata, AA muhabirine, 48 yıldır aslını büyük ölçüde koruyan aracın restorasyon ve bakımlarını tamamladığını ve fabrika çıkış rengi olan kırmızıya boyattığını söyledi.

Aracına gözü gibi baktığını kaydeden Ata, "Anadol, 1972'de Akdeniz olimpiyatlarına özel üretilmiş bir kasaya sahiptir. Banttan inen 100. araç olarak biliniyor. Akdeniz kasa olarak bilinen Anadol, türünün tek örneği olarak kalmaya devam ediyor. Bir zamanlar bu araçları pikaba çevirmişler. Bu sebeple piyasada 20-30 kadar orijinalini bulabilirsiniz. Yemedim yedirdim misali bu araca çok emek harcadım. Benim yanımda maddi, manevi değeri de çok büyüktür. Elimden geldiği kadar da temiz bakmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Osmaniyeliler ilgi gösteriyor

Türkiye üretimi bir araca sahip olduğu için gururlandığını anlatan Alperen Ata, Osmaniyelilerin klasik aracına ilgi gösterdiğini ve arabayla fotoğraf çektirmek istediklerini ifade etti.

Anadol arabaların yeniden üretilmesini istediğini dile getiren Ata, "Trafik polisleri aracımı durdurduğunda fotoğraf çektiriyorlar. Özellikle son zamanlarda kentte dikkat çekmeye başladı. Mesela yaşlılar gördüğünde 'bu Anadol bizde de vardı zamanında' diyorlar. Ruhu şad olsun Vehbi Koç bu aracı üreterek Türkiye için önemli bir atılım yaptı." dedi.
Anadolu Ajansı
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