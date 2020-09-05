1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Prof. Dr. Necmi İlhan: Başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz

Prof. Dr. İlhan: Bir aşının bir ülke tarafından üretilip, kullanıma sokulması bizim de kullanıma sokacağımız anlamına gelmiyor. Yurt dışında üretilen tüm aşılar için bizim kendi ülkemizde de onay alınması gerekiyor. Biz başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz. Bu aşıların 'faz çalışmaları' diye ifade ediyoruz ya bu çalışmaların çok hızlı geçerek piyasaya sürülmüş aşılar olabileceği konusunda endişeler var.
 05 Eylül 2020 16:22
Yazdır

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, antikorların, koronavirüs teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığı yönündeki araştırmayı değerlendirdi. Prof. Dr. İlhan, "Vücutta yeterli seviyede antikor olması, tekrar o hastalığa yakalanmaktan koruyor demek. Bir hastalıktan korunmak için ya aşı yolu ile antikor üretiyoruz ya da o hastalığın geçirilmesi yolu ile antikor üretilmiş oluyor. Eğer yeterli düzeyde antikor yoksa kişiler tekrardan hasta olabilirler. Bazen duyuyorum, görüyorum çok üzülüyorum. Koronavirüs tanısı almış, evde izolasyon koşulu verilmiş ya da yakınlarına karantina koşulu verilmiş, ama vatandaşlar bunu hiç dinlemiyorlar. Dışarıya çıkıyorlar, parka-bahçeye gidiyorlar, 'zaten evdeyim' diye düşünüyorlar. 'Ben koronavirüs geçirdim, iyileştim, dışarıda dolaşabilirim, bana bir şey olmaz' diye düşünmemesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

'BAŞKA ÜLKELERİN AŞISINA GÜVENEMEYİZ'

Dünyada yapılan aşı çalışmalarına da değinen Prof. Dr. İlhan, şunları söyledi:

"Bir aşının bir ülke tarafından üretilip, kullanıma sokulması bizim de kullanıma sokacağımız anlamına gelmiyor. Yurt dışında üretilen tüm aşılar için bizim kendi ülkemizde de onay alınması gerekiyor. Biz başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz. Bu aşıların 'faz çalışmaları' diye ifade ediyoruz ya bu çalışmaların çok hızlı geçerek piyasaya sürülmüş aşılar olabileceği konusunda endişeler var. Bu süreçler öyle kolay bitecek süreçler değil. Bu süreçlerde bakılan koşullardan biri de yan etkiler. Yan etkiler 1 ayda da çıkabilir, 2 ayda da, 3 ayda da çıkabilir. Bu süreçleri tamamlamadıkları için tüm aşılara dikkatli bakmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiği aşılar olduktan sonra sorun olmayacaktır" dedi.

'TÜRKİYE'DE AŞI ÇALIŞMALARI İLERİ AŞAMADA'

Prof Dr. İlhan, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı onaylı aşı çalışması yapan gruplar olduğuna işaret ederek, "Oldukça ileri aşamada olduklarını söyleyebiliriz. Yine yılbaşı, yılbaşı sonrasında aşının piyasada olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 'Aşı piyasaya çıkacak, yüzde yüz koruyacak' diye bir şey söz konusu değil. Aşı yeterli dozda antikor oluşturmazsa bu defa kişiler aşıya bağlı yeterli korumaya da sahip olamayabilir. Her aşı bağışık hale getirmeyebilir kişiyi. Aşı olsa bile vatandaşlarımız süreç iyice azalana kadar koruma önlemlerine dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI OLMASI'

Prof. Dr. İlhan, dezenfektan satın alırken dikkat edilmesi gerekenlere de değinerek, dezenfektan kullanımının el yıkamanın yerini tutmadığını söyledi. İlhan, "Vatandaşların hatta dezenfektanları satın alan ticari işletmelerin, kamu kuruluşlarının en önemli dikkat etmesi gereken konu dezenfektanların Sağlık Bakanlığı onaylı olması. Pek çok korsan dezenfektan da ortaya çıktı. İçlerinde bırakın dezenfektanı, normal sudan çok da farklı bir şey olmadığı ortaya çıkmıştı. İçindeki maddeye vatandaşlar çok takılmasınlar. Önemli olan Sağlık Bakanlığı'nın bu maddeyi dezenfektan olarak onaylamasıdır" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vaka sayısı 1600'ü geçti
03 Eylül 2020 19:00		 Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
03 Eylül 2020 18:55
Bakanlıktan 81 ile Covid19 denetim genelgesi
03 Eylül 2020 12:28		 'Pozitif vakaların sisteme girilmemesi filyasyona zarar verir'
02 Eylül 2020 22:58
Bakan Koca, virüse yakalanan sağlıkçı sayısını açıkladı
02 Eylül 2020 20:12		 Yeni vaka sayısı bin 600 sınırında
02 Eylül 2020 20:04
Araştırma: Bu ilaçlar Kovid-19'a bağlı ölüm oranını azaltıyor
02 Eylül 2020 19:49		 Beş ilimizden yeni karantina haberleri geldi
02 Eylül 2020 16:32
Bu ilde tam 262 koronavirüslü evlerinde bulunamadı
01 Eylül 2020 21:56		 Bu ildeki koronavirüs vaka artışı endişelendiriyor
01 Eylül 2020 21:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - Koyun yetiştiriciliği yaparak ayda 15 bin TL kazanıyor17:50 - Sakarya'da yaşanan kavgadaki işçilerin çavuşu: Bu, Türk-Kürt meselesi değil17:47 - AK Parti'li Cahit Özkan'dan 'idam cezası' açıklaması17:46 - Tanklar, Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor17:32 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu17:31 - Elektrikli scooter'lardaki tehlikeye dikkat!
17:28 - 'Üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında'17:19 - Aşı denemeleri Türkiye'de başlıyor17:16 - Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti yaşattılar17:00 - KKTC'de son 80 yılın en sıcak eylülü yaşanıyor16:49 - Borsa İstanbul Şirketlerinden Paritex Müjdesi!16:46 - Bodrum Belediye Başkanı: Hanutçuluk cezasız kalmayacak
16:41 - Lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti16:38 - Bankacılığı bırakan kadın çalışan salep üreticisi oldu16:37 - Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı16:35 - RTEÜ, dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi16:30 - Bakan Selçuk: Okul Destek Projesi, evlerde devam edecek
16:28 - Sinop-Çorum arasında çıkan orman yangını sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
KPSS maratonu yarın başlıyor
Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artan iller için 'sıcak hava' uyarısı
Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
Altını dolarla getirip yastıkaltına koyduk
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
02.09.2020 düğün,nişan,kına genelgesi 1
kayıtdışı istihdam 1
Telegram 1
çantada biber gazı taşımak 1
normalleşme desteği 1
kötüyü çağırmak 1
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
kızıma sigortalı ve maaşlı özel öğretmen tutmak zorunda kaldım 1
ben hüsrana komşuyum 1
vantilatör 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam