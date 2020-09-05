Sinop-Çorum arasında çıkan orman yangını sürüyor
|05 Eylül 2020 16:28
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Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesinin Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda, önceki akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Çorum ve Sinop'taki Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için yapılan çalışmalara, Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen 47 arazöz, 15 su tankı, 6 dozer, 32 arazi pickup, 6 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 1 eksvatör, 5 adet yangın söndürme helikopteri ve 2 adet yangın söndürme uçağı katılıyor.
1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
30 orman muhafaza memuru ile 150 yangın söndürme işçisinin çalışmalarına aralıksız devam ettiği yangın, dün akşam saatlerinden itibaren Saraydüzü ilçesinin Yalmansaray köyüne yaklaştı. Bunun üzerine 30 haneli köy tahliye edildi. Jandarmanın uyarısı üzerine evlerinden çıkan köylüler, köye yaklaşık 1 kilometre mesafe sabahladı. Korku dolu anlar yaşayan bazı vatandaşlar, ekiplerin çalışmalarını takip ederken bazıları yanlarında getirdikleri battaniyelere sarılarak, uyudu.
'JANDARMA GELDİ TAHLİYE ETTİLER'
Köy sakinlerinden Hüseyin Kara, "Yaylada yangın çıkmış ve dağılmış. Dün gece jandarmalar evden bizi alıp, aşağı indirdi. Jandarma bizi götürdü. Sabah evlerimize geri geldik. Sabaha kadar yolda bekledik. Çok büyük bir yangın" diye konuştu.
'ALEVLER KÖYE SIÇRARA DİYE KORKTUK'
Uğur Yener ise jandarma ekiplerinin gece yarısı köyü tahliye ettiğini anlatarak, "Önce çok duman bastı köyü. Bizim köyümüz bir vadide kaldığı için alevler yaklaşınca burayı boşalttılar. Ekipler geldi. Sabaha kadar yolda bekledik. Millet asfaltta, yolda yattı. Tedirgin olduk, yangın epey yaklaşmıştı. Her yer duman oldu. Köyümüzün her tarafı ağaç. Alevler köye gelip, evlere sıçrar diye çok korktuk" şeklinde konuştu.
Anne -babasının yanına köye geldiğini söyleyen Ali Yalman, "Jandarma gelmiş, herkesi tahliye etmiş. Ben geldiğimde jandarma, köye kimseyi sokmuyordu. Geceyi dışarıda geçirdik" dedi.
ARAZÖZ YANDI, 3 GÖREVLİ HAFİF YARALANDI
Öte yandan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen ve yangına müdahale eden bir ekip alevlerin arasında kaldı. Müdahale sırasında arazözün yanması nedeniyle hafif yaralanan orman muhafaza memurları Bilal Kumlar Cemal Çankaya ve Bilge Kağan Şeker, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 görevlinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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