RTEÜ, dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi
|05 Eylül 2020 16:35
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Dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Londra merkezli Times Higher Education (THE), '2021 yılı Dünyanın En İyi Üniversiteleri' sıralaması sonuçları açıklandı. 93 ülkeden 1500 üniversiteyi içeren sıralamada, Türkiye'den 43 üniversite listede yer aldı. Oxford, Stanford ve Harvard gibi üniversitelerinde yer aldığı listeye giren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi en yüksek puanını araştırma kategorisinde elde etti.
'KATEDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR'
RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Londra merkezli Times Higher Education'nun yaptığı değerlendirmenin çok önemli olduğunu söyledi. Karaman, "2021 Dünya Üniversite Sıralaması listesi oluşturulurken sadece kriterleri sağlayan üniversiteler değerlendirmeye alınıyor ve RTEÜ de değerlendirmeye alınan üniversiteler arasında yer alma başarısı gösteriyor. Henüz daha kuruluşunun 14. yılında olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Times gibi saygın bir değerlendirme kuruluşunun dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında girme başarısı göstermesi RTEÜ ailesi için övünç ve gurur kaynağıdır. 43 Türk üniversiteden birisi olarak kendisinden yıllar önce kurulmuş olan pek çok köklü üniversiteyi de geride bırakıyor. Bu başarıda emeği geçen tüm RTEÜ ailesine teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan bu tablo bizler için çok önemli olmakla birlikte yeterli değildir, çünkü daha kat edecek çok yolumuz var" dedi.
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