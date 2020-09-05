Bodrum Belediye Başkanı: Hanutçuluk cezasız kalmayacak
|05 Eylül 2020 16:46
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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki bazı esnafın hanutçuluk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "hanutçuluk cezasız kalmayacak" mesajı verdi.
Aras, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hanutculuğun (Turistleri alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürme işi) suc olduğunu ve cezasız kalmayacağını belirtti.
Yaşanan olumsuz davranışın esnafa yakışmadığını dile getiren Aras, "Bodrum'un eski carsısının giris kapısı Kale Caddesi esnafına yakısmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilcemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum'un imajının zedelenmesine izin vermeyecegim." ifadesini kullandı.
Aras, hanutçuluk anlarını da paylaştı.
Hanutçuluk suçtur ve cezasız kalmayacaktır. Bodrum'un eski çarşısının giriş kapısı Kale caddesi esnafına yakışmaz.Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) September 5, 2020
Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize binbir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum'un imajının zedelenmesine izin vermeyeceğim. pic.twitter.com/zIfsMz3fDt
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