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Bodrum Belediye Başkanı: Hanutçuluk cezasız kalmayacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki bazı esnafın hanutçuluk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "hanutçuluk cezasız kalmayacak" mesajı verdi.
 05 Eylül 2020 16:46
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Bodrum Belediye Başkanı: Hanutçuluk cezasız kalmayacak

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçedeki bazı esnafın hanutçuluk yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayarak, "hanutçuluk cezasız kalmayacak" mesajı verdi.

Aras, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hanutculuğun (Turistleri alışveriş etmeleri için belirli dükkanlara götürme işi) suc olduğunu ve cezasız kalmayacağını belirtti.

Yaşanan olumsuz davranışın esnafa yakışmadığını dile getiren Aras, "Bodrum'un eski carsısının giris kapısı Kale Caddesi esnafına yakısmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilcemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum'un imajının zedelenmesine izin vermeyecegim." ifadesini kullandı.

Aras, hanutçuluk anlarını da paylaştı.

Anadolu Ajansı
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