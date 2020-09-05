Borsa İstanbul Şirketlerinden Paritex Müjdesi!

Ekonomide kalkınmayı sağlayan şirketlerden birisi olan Işıklar Holding yakın zaman içerisinde bir mesaj yayınladı. 2020 yılı için mesajları arasında Işıklar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık Işıklar Coin Bulgaria LTD şirketinin kriptoparası olan Işıklar Coin'i ihraç edeceğini duyurdu. Maksimum 100 milyon adet olarak üretilen Işıklar Coin'in piyasaya arzı ile kazancın büyütülebileceğinin müjdesini verdi.

Değerlerin Giderek Yükselmesi

Önümüzdeki iki yıl içerisinde belirlenen 100 milyon hedefin tamamlanması şirketin ilk hedefleri arasında. Bu durum hem bayi ve distribütörler hem de coin yatırımcılarının kazanç elde etmesi amaçlanıyor. Yatırımların büyümesi ülkede ve dünyada teknolojik gelişmelere açık bir şirket olduğunun da kanıtlayacak niteliktedir. Işıklar Holding sağladığı bu gelişme ile blockchain tabanlı iş modellerine verdiği önemi göstermiş oldu. Işıklar Coin (ISIKC) köklü bir geçmişe sahip olan reel bir şirket tarafından desteklenerek Ethereum tabanlı ilk kriptopara olmayı amaçlamıştır. Bu yenilikleri Ülkemizde en çok güvenilen Paritex Kriptopara Borsası ile yaptığı işbirliğini Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklama sayesinde öğrenildi.

Işıklar Coin Paritex Kripto Para Borsasında İşlem Görüyor

Dört ay gibi kısa bir süre içerisinde üç kat değerlenen Işıklar Coin için öngörülen rakamlardan dudak uçuklatıyor. 7 Eylül 2020 tarihinde alım satım işlemlerinin başlayacağı duyuruldu. Bu fırsattan yararlanmak isteyen yatırımcılar yüksek oranlarda kar elde edebilmek için Paritex Borsası'na kayıt olunması gerekiyor. Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından kimlik onaylarını yapan yatırımcılar alım satım tahtasının açılması ile yatırım yapmaya başlayabilecek. Pek çok kriptoparayı güvenle ve Türk Lirası ile alıp satma işlemleri Paritex kriptopara borsasında mümkün.

Hızlı ve Güvenilir Yatırım

Işıklar Coin Bulgaria Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Momchilov bu yeni sistem için merkezi olmayan ve gelişen teknolojinin tüm avantajlarından yararlanılmasını daha kolay hale getirdiğini söylüyor. Müşteri sadakatine önem vererek gelişmelerin güvenilir şekilde gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Türkiye'nin en güvenilir kriptopara borsalarından olan Paritex kriptopara borsasın da işlem görmesi için imzaların atıldığını belirtilmiştir. Paritex Kriptopara Borsası ile yapılan anlaşmalar ülkemizde yepyeni bir yatırım çağının açıldığının göstergesidir.

Kriptopara dünyasına yabancı olanlar ve ilk kez işlem gerçekleştirecekler için ise işlemler gayet basit.

Paritex Borsası'na kayıt olunur.

Paritex hesabınıza yatırım yapmak istediğiniz tutar kadar Türk Lirası yatırılır.

Geriye ISIKC/LIRA marketinden dilediğiniz miktarda yatırım yapmak kalır.

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Hem Yatırım Hem Yardım

Işıklar Grubu'nun hayırseverlik ve toplumsal kalkınma hareketleri için Turgut Işık Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın oluşumunu sağlamıştır. Bu vakıf sayesinde yardım faaliyetlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için bir ödeme yöntemi olarak kullanılabileceğini bildirdi. ISIKC token satışlarının toplam gelirini %1'ini söylenilen vakfa bahşedileceğinin bildirisi yayınlandı. Bu sayede Turgut Işık Eğitim ve Sağlık Vakfı kazanç elde edenlerin gelirlerinin bir kısmını yardıma dönüştürecek.

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