Bankacılığı bırakan kadın çalışan salep üreticisi oldu
|05 Eylül 2020 16:38
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Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden 36 yaşındaki Enise Soykan, 10 yıldır görev yaptığı bankadaki işini bırakarak salep üretmeye başladı.
Özel bir bankanın Tarımsal Krediler Departmanı'nda çalışan Soykan, kredi verdiği çiftçilerden etkilenerek mesleğini bıraktı.
Kendisi de çiftçilik yapmaya başlayan Soykan, Derince Mahallesi'nde 4 dekar arazi kiraladı. Burada, üretim için hazırladığı tarlasına salep soğanı eken Soykan üretime başladı.
Soykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, genç bir kadın girişimci olarak hem yeni nesle örnek olduğunu hem üretim yaptığı mahalledeki köylülere iş imkanı sağladığını söyledi.
Bölgedeki kadınlarla dayanışma içinde, omuz omuza üretime katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getiren Soykan, "Aynı zamanda 7'den 70'e tarım gönüllüsü olan bir ailenin çocuğuyum. Anneannem bile salep üretiminin içinde yer alarak, hem boylama hem de tür seçimine yardımcı oluyor." diye konuştu.
Soykan, kiraladığı arazinin bir kısmında da çilek üretimi yapmak istediğini aktardı. Bunun için de hazırlık yaptığını belirten Soykan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin bu süreçte kendisine yardımcı olduğunu da kaydetti.
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