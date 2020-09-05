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Yeni vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1091 oldu.
 05 Eylül 2020 19:04
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Yeni vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 5 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 99 bin 497 Kovid-19 testi yapıldı, 1673 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1091 oldu.

Son 24 saatte 984 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 250 bin 92'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta. ' ifadelerini kullandı.

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