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Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti yaşattılar

Balayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
 05 Eylül 2020 17:16
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Olay, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. Balayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ile eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte yol isteyen başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı.

Doğan, otomobilini kırmızı ışıkta durdurduğunda ise diğer otomobilde bulunan 4 kişi, aşağıya inerek yanına geldi. Grup, avukat ile eşini silah gösterip, tehdit etti. Ardından da otomobillerine binerek uzaklaştı. Avukat Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan da Erdemli Adliyesi'nde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'CAMLARA YUMRUK ATIP, ARACI TEKMELEDİLER'

Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlatan Mustafa Doğan, "Eşimle birlikte balayından dönüşümüzde Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde, seyir halindeyken arkamızdan gelen araç, 7-8 defa sellektör yapmak suretiyle şerit değiştirmemizi istedi. Ama kırmızı ışık vardı ve şerit değiştirmem çok zordu. Daha sonra aracımızın yanına yaklaştılar ve hakaretler etmeye başladılar. Eşim panik atak, çok korktu. Daha sonra bizi sıkıştırdılar ve kaza yapmamıza neden olacaklardı. Aracımı durdurdum, yanımıza geldiler. Aracımızı içten kilitledik. Camlara yumruk atıp, kaportayı tekmelediler. Hemen olay yerinden uzaklaştım. Trafik magandalarından şikayetçi olduk. İnşallah gerekli cezayı alırlar" dedi.
DHA
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