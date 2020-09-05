1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aşı denemeleri Türkiye'de başlıyor

Almanya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının faz 3 denemeleri Türkiye'de 9 merkezde uygulanacak. Sağlık personelleri de gönüllü olabilecek.
 05 Eylül 2020 17:19
Yazdır
Aşı denemeleri Türkiye'de başlıyor

Almanya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının faz 3 denemeleri Türkiye'de 9 merkezde uygulanacak. Sağlık personelleri de gönüllü olabilecek.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, Alman biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının gönüllü denemelerinin bir ayağının Türkiye'de diğer ayağının ise ABD'de yapılması kararlaştırıldı. Alman şirketinin başvurusu geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı ve deneme aşamasına geçileceği belirtildi. Bakanlık hızla harekete geçerek, üniversite ve şehir hastanelerine ait 9 merkeze yazı yazıp, aşının faz 3 denemelerine başlanmasını istedi.

Gözler eylül sonunda

Bakanlığın yazısında, aşı ile ilgili izin süreçlerinin tamamlandığı belirtilerek gönüllü kabullerinin bir an önce başlatılması istendi ve sağlık personelinin de gönüllü olabileceği belirtildi. Aşılama aşamasına 10 Eylül'de geçileceği ve diğer ülkelerle birlikte çalışmanın eylül sonunda tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Farklı yaş grupları

Sağlık Bakanlığı kaynakları, aşının sağlıklı ve farklı yaş gruplarından oluşacak gönüllüler üzerinde denendikten sonra ilk verilerinin kasım sonuna kadar ortaya çıkacağını ifade etti. Aşılanan 1.000 gönüllüden belli aralıklarda kan alınacak ve virüse karşı antikor oluşup oluşmadığına bakılacak.

'Acele edin' uyarısı

Sağlık Bakanlığının, üniversite ve şehir hastaneleri yönetimlerine gönderdiği yazıda ayrıca, aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının 7 bin kişiyle denendiği hatırlatılarak "Dünyanın bir an önce Covid aşısına kavuşması beklentisi içinde olması, gönüllü alımı ve aşılama sürecinin çok hızlı tamamlanmasını gerektirmektedir" denildi.

İki ayrı çalışma daha

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı biri ABD diğeri de Rusya olmak üzere iki ayrı aşının faz 3 denemeleri için de hazırlık yapıyor. ABD firmasının geliştirdiği aşı denemelerinin de yakında başlayacağı, Rusya'nın aşısına ilişkin inceleme süreçlerinin ise devam ettiği belirtildi.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tanklar, Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor
05 Eylül 2020 17:46		 Antalya'da kimliğini evde unutan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
05 Eylül 2020 13:09
Esnaf ile Kaymakam arasında 'kaldırım' polemiği
05 Eylül 2020 12:25		 Emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla intihar etti
05 Eylül 2020 12:23
Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
05 Eylül 2020 11:35		 Roketsan'dan roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı
05 Eylül 2020 11:13
Kars'ta Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
05 Eylül 2020 10:51		 İl Sağlık Müdürü Benli: Pozitif vakalar filyasyon ekibine doğru bilgiyi vermiyor
05 Eylül 2020 10:44
Diyarbakır'da kamu binalarına HES koduyla giriş yapılacak
05 Eylül 2020 10:14		 153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
05 Eylül 2020 07:04
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:06 - Koyun yetiştiriciliği yaparak ayda 15 bin TL kazanıyor17:50 - Sakarya'da yaşanan kavgadaki işçilerin çavuşu: Bu, Türk-Kürt meselesi değil17:47 - AK Parti'li Cahit Özkan'dan 'idam cezası' açıklaması17:46 - Tanklar, Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor17:32 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu17:31 - Elektrikli scooter'lardaki tehlikeye dikkat!
17:28 - 'Üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında'17:19 - Aşı denemeleri Türkiye'de başlıyor17:16 - Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti yaşattılar17:00 - KKTC'de son 80 yılın en sıcak eylülü yaşanıyor16:49 - Borsa İstanbul Şirketlerinden Paritex Müjdesi!16:46 - Bodrum Belediye Başkanı: Hanutçuluk cezasız kalmayacak
16:41 - Lise öğrencisi motosiklet kazasında hayatını kaybetti16:38 - Bankacılığı bırakan kadın çalışan salep üreticisi oldu16:37 - Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı16:35 - RTEÜ, dünyanın en saygın üniversiteleri arasına girdi16:30 - Bakan Selçuk: Okul Destek Projesi, evlerde devam edecek
16:28 - Sinop-Çorum arasında çıkan orman yangını sürüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
KPSS maratonu yarın başlıyor
Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artan iller için 'sıcak hava' uyarısı
Bu kez ünlü cerrah dehşet saçtı
153 bin Kovidli seyahatte yakalandı
Altını dolarla getirip yastıkaltına koyduk
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sıcak çok sıcak daha da sıcak olacak 1
zatürre 1
azerin 1
02.09.2020 devlet bahçeli'nin idam çağrısı 2
ben hüsrana komşuyum 1
Telegram 1
pipet ile çay içmek 1
eran zahavi 1
izmir fuarı'nın 9-13 eylül tarihleri arasınrda açılması 1
normalleşme desteği 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam