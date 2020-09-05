Aşı denemeleri Türkiye'de başlıyor

Almanya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının faz 3 denemeleri Türkiye'de 9 merkezde uygulanacak. Sağlık personelleri de gönüllü olabilecek.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, Alman biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısının gönüllü denemelerinin bir ayağının Türkiye'de diğer ayağının ise ABD'de yapılması kararlaştırıldı. Alman şirketinin başvurusu geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı ve deneme aşamasına geçileceği belirtildi. Bakanlık hızla harekete geçerek, üniversite ve şehir hastanelerine ait 9 merkeze yazı yazıp, aşının faz 3 denemelerine başlanmasını istedi.

Gözler eylül sonunda

Bakanlığın yazısında, aşı ile ilgili izin süreçlerinin tamamlandığı belirtilerek gönüllü kabullerinin bir an önce başlatılması istendi ve sağlık personelinin de gönüllü olabileceği belirtildi. Aşılama aşamasına 10 Eylül'de geçileceği ve diğer ülkelerle birlikte çalışmanın eylül sonunda tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.

Farklı yaş grupları

Sağlık Bakanlığı kaynakları, aşının sağlıklı ve farklı yaş gruplarından oluşacak gönüllüler üzerinde denendikten sonra ilk verilerinin kasım sonuna kadar ortaya çıkacağını ifade etti. Aşılanan 1.000 gönüllüden belli aralıklarda kan alınacak ve virüse karşı antikor oluşup oluşmadığına bakılacak.

'Acele edin' uyarısı

Sağlık Bakanlığının, üniversite ve şehir hastaneleri yönetimlerine gönderdiği yazıda ayrıca, aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının 7 bin kişiyle denendiği hatırlatılarak "Dünyanın bir an önce Covid aşısına kavuşması beklentisi içinde olması, gönüllü alımı ve aşılama sürecinin çok hızlı tamamlanmasını gerektirmektedir" denildi.

İki ayrı çalışma daha

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı biri ABD diğeri de Rusya olmak üzere iki ayrı aşının faz 3 denemeleri için de hazırlık yapıyor. ABD firmasının geliştirdiği aşı denemelerinin de yakında başlayacağı, Rusya'nın aşısına ilişkin inceleme süreçlerinin ise devam ettiği belirtildi.