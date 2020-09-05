Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.
|05 Eylül 2020 17:32
|Yazdır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de bir vatandaşın evine konuk oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin açılışının ardından Vahdettin Köşkü'ne doğru hareket etti.
Erdoğan, Çengelköy'de kendisini durduran Uğur Yeşilyurt'un daveti üzerine aileye misafir oldu.
Evin bahçesinde Yeşilyurt ailesi ile çay içerek sohbet eden Erdoğan, ailenin çocuğuna oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan İstanbul Çengelköy'de, davet üzerine bir vatandaşın bahçesine konuk oldu. pic.twitter.com/uX1sHhRl77Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) September 5, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koyun yetiştiriciliği yaparak ayda 15 bin TL kazanıyor
05 Eylül 2020 18:06
|Elektrikli scooter'lardaki tehlikeye dikkat!
05 Eylül 2020 17:31
|KKTC'de son 80 yılın en sıcak eylülü yaşanıyor
05 Eylül 2020 17:00
|Bankacılığı bırakan kadın çalışan salep üreticisi oldu
05 Eylül 2020 16:38
|Prof. Dr. Necmi İlhan: Başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz
05 Eylül 2020 16:22
|48 yıllık dede yadigarına gözü gibi bakıyor
05 Eylül 2020 16:07
|Şehit Uzman Çavuş Sami Yılmaz toprağa verildi
05 Eylül 2020 15:47
|Ayağı kırık öğrenci polislerin kucağında sınava gireceği sınıfa götürüldü
05 Eylül 2020 13:27
|Kovid-19 nedeniyle denize gidemeyen aile, terasa çocuklar için havuz yaptı
05 Eylül 2020 12:46
|Göbeklitepe'nin gizemi kaya mezarlarındaki kazılarda aranıyor
05 Eylül 2020 11:35