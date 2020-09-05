Tanklar, Suriye sınırından Yunanistan sınırına kaydırılıyor
Türk Silahlı Kuvvetli, Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.
|05 Eylül 2020 17:46
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Türk Silahlı Kuvvetli, Yunanistan sınırına tank sevk etmeye başladı.
Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde konuştu tanklar, tırlara yüklenerek Edirne istikametine doğru yola çıktı. Yaklaşık 40 tank yüklü iki tır konvoyu bugün öğleden sonra Suriye sınırından ayrıldı.
Konvoyun İskenderun limanından trenle Edirne'ye sevk edilmesi bekleniyor.
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