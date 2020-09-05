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AK Parti'li Cahit Özkan'dan 'idam cezası' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, vatandaşın idam cezasının getirilmesi talebi halinde, parlamentoda bunun gereğini yapmak durumunda olduklarını bildirdi.
 05 Eylül 2020 17:47
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AK Parti'li Cahit Özkan'dan 'idam cezası' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, vatandaşın idam cezasının getirilmesi talebi halinde, parlamentoda bunun gereğini yapmak durumunda olduklarını bildirdi.

Cahit Özkan, partisinin Bozkurt İlçesi 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kendilerini zorlu bir sürecin beklediğini söyledi.

Partililere seslenen Özkan, "Bu dava ağır, bu dava zor. Onun için bu davayı sırtlanan, bu davayı yüklenen kıymetli teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu davayı hedefine ulaştıracağız. 2023'e kadar geçecek sürede bu teşkilat çok badirelerden geçecek. Bakın, altını çizeyim. Onlar bize saldıracaklar. Onun için bizler birlik, beraberlik, kardeşlik ve dirliğimize sahip çıkacağız. Başka türlü bunların üstesinden gelme imkanına sahip değiliz." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde attığı adımlara dikkati çeken Özkan, "Bakın İHA'dan, SİHA'dan, yerli tanklardan, helikopterlerden, uçaklardan, milli savunma teknolojilerimizden, enerjimizden, doğal gazımızdan, ihracatımızdan, üretimimizden, yer altı ve yer üstü kaynaklarımızdan önce söylediğimiz bir şey var. Birlik, beraberlik ve kardeşlik. 2023 genel seçiminde, 2024 yerel seçiminde tarihin en büyük seçim zaferini yazmaya ant içtik. Bunu nasıl başaracağız? Birlik, beraberlik ve kardeşlikle." diye konuştu.

- İdam cezası

Milletin gösterdiği istikamette, çizdiği rotada yol aldıklarını vurgulayan Özkan, şunları söyledi:

"Milletimizin emri, siyasetimizin hedefidir. Bu anlamda milletimizi üzen bizi üzmüştür. Kamuoyunda da bazı tartışmalar var. İşte kamu vicdanını yaralayan, milletimizin hukuka, adalete olan güvencini zedeleyen bazı tartışmalar var. İnşallah ülkemizin birliğini, dirliğini, kardeşliğini tehdit eden, vatandaşlarımızın huzurunu bozan, toplumsal barışımızı tehdit eden, aile birliklerimizi tehdit eden, çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik gelişmelerine engel olan bazı suçlarla ilgili idam cezası olsun mu olmasın mı? Evet biz size sorduğumuzda cevabını arıyoruz."

"Bu ülkede huzuru bozan, barışımızı tehdit eden, vatandaşlarımızın hak ve adalet beklentisini ortadan kaldıran suçlarla ilgili idam cezasına 'Evet' diyor musunuz?" diye salonda bulunanlara soran Özkan, salondakilerden "Evet" cevabını alınca, "Biz de 'Evet' diyeceğiz." yanıtını verdi.

Hukukta caydırıcılığın önemine işaret eden Özkan, şöyle devam etti:

"Eğer bir suçu engellemek istiyorsanız caydırıcı olmak zorundasınız. Bir suçu engellemek istiyorsanız vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermeniz gerekiyor, bir suçu engellemek istiyorsanız bozulan kamu düzenini yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Biz de bunun gereğini yapacağız. Eğer vatandaşlarımız ülke barışını tehdit eden, huzurunu tehdit eden suçlarla ilgili idam cezası istiyorsa biz de parlamentoda bunun gereğini yapmak zorundayız. Uluslararası hukuk da buna saygı duymak zorunda. Biz de gereğini en yakın zamanda hayata geçirmek suretiyle toplumsal barışımıza, vatandaşlarımızın adalet beklentisine uygun hukuk inşasını üretmeye devam edeceğiz."

AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Ahmet Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Necip Filiz katıldı.

Tek noktadan girişin sağlandığı kongre yerine partililer ateş ölçülerek ve eller dezenfekte edilerek alındı ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Kongrede, Bozkurt İlçe Başkanı Mustafa Avcı, güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı oldu.
Anadolu Ajansı
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