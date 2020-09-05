Sakarya'da yaşanan kavgadaki işçilerin çavuşu: Bu, Türk-Kürt meselesi değil

Sakarya'nın Kocaali ilçesi Köyyeri Mahallesi'nde fındık bahçesinde çalışırken yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine, işçilerle fındık bahçesinin sahibinin çocukları kavga etti. Kavganın ardından işçiler minibüsle şehirden ayrıldı. Bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına ilişkin, Mardin'de yaşayan işçilerin çavuşu Kasım Demir, açıklamada bulundu. Kasım Demir, Kocaali ilçesinde fındık toplarken yer sahibi işveren aile ile aralarında iş nedeniyle tartışma çıktığını söyledi.

'HEPSİ KARDEŞLERİMİZDİR'

Bölgede daha önce birçok kişiyle çalıştıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını söyleyen Kasım Demir, "Tartışma yaşadığımız kişiler başından beri sorunluydu. Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntı yaşamadık. Onlarla aile gibiydik. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. Diğer çalıştığımız insanlar dört dörtlüktü. Yalnızca bu olayı yaşadığımız kimselerle sıkıntı yaşadık burada. Bizi rencide edici kelimeler söyleyince zorumuza gitti, işi bıraktık. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir, yalan söyleyemeyiz bu konuda" dedi.

MÜNFERİT BİR OLAY

Kasım Demir yaşanan olayın ırkçılığa dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek, "Bu münferit bir olay, ırkçılık olayına dönüşmemesi lazım bu durumun. Diğer çalıştığımız 4 patronumuz çok iyiydi. 5 parmağın 5'i bir olmuyor. Biz de 10 kardeşiz, hepimiz bir olamıyoruz. Allah kimseye bu tip durumlar yaşatmasın. Üstüne basa basa söylüyorum, bu mesele Türk-Kürt meselesi değil. Tartışma yaşadığımız bahçenin sahibi ve ailesi sorunlu bir aile. Münferit yaşanılmış bir olay. Bizi tavırları zorumuza gittiğinden toparlanıp köyden ve şehirden ayrıldık" diye konuştu.

Demir, Sakarya'da halen bahçelerde yüzlerce mevsimlik işçinin çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Biz bu bahçe sahibiyle sorun yaşadık. Yaşlıdır diye çoğu kez söylediklerini duymamış gibi davrandık. Maalesef bu son olay bahçe sahibinin çocuklarıyla yaşandı. Keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bölgede işçiler çalışmaya devam ediyor" dedi.