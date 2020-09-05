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Bakan Varank, 16. Elektrikli Araç Yarışları'nın startını verdi

Yarışlarda, elektromobil kategorisinde 41, hidromobil kategorisinde 7 olmak üzere 38 farklı üniversiteden 48 yurt içi takım mücadele etti
 05 Eylül 2020 18:34
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Bakan Varank, 16. Elektrikli Araç Yarışları'nın startını verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, en önemli yatırımın insana yapılan olduğunu belirterek, "Biz onların önünü açtıkça, biz onları bilime, teknolojiye ve üretime yönlendirdikçe onların da çok önemli işler başardıklarını şu anda da şahitlik ediyoruz." dedi.

Bakan Varank ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST kapsamında Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen "16. TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları" programına katıldı.

Bakan Varank ve Bayraktar, yarışmaya katılan sürücülerle bir süre sohbet etti, pistte fotoğraf çektirdi.

Daha sonra kuleye çıkan Bakan Varank ve Bayraktar, elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) kategorisinde 41, hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) kategorisinde 7 olmak üzere 38 farklı üniversiteden 48 yurt içi takımın mücadele vereceği yarışların bayrak sallayarak startını verdi.

Bir süre yarışları izleyen Varank ve Bayraktar, etkinliği takip eden vatandaşlarla da sohbet etti.

Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Varank, TEKNOFEST'te kendi TOGG markasını çıkarabilecek gençleri gördüğünü söyledi.

TEKNOFEST'i iki amaç için düzenlediklerini belirten Varank, "Birincisi tüm halkımızda uzay, havacılık, bilim ve teknoloji alanında bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İkinci amacımız ise özellikle teknoloji yarışmaları ile gençlerimizi bilime, teknolojiye ve üretime yönlendirmek istiyoruz. Bu yarışmaların çok faydalı olduğuna inanıyoruz." dedi.

Varank, dün Tuz Gölü'nde düzenlenen roket yarışmalarında, gençlerin sıfırdan tasarladıkları roketleri göğe fırlattıklarını, faydalı yüklerini yeryüzüne indirmek için nasıl mekanizmalar kurduklarına şahitlik ettiklerini hatırlattı.

Elektromobil ve hidromobil yarışmalarını izlemek için Kocaeli'ye geldiklerini dile getiren Varank, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin heyecanına ortak oluyoruz. Burada yetişen gençlerimiz hali hazırda çok önemli mühendislik firmalarında çalışıyorlar. Önemli işlere imza atıyorlar. Kendi girişimi olan firmalarımız var. Tabi ki çok önemli markalarda çalışan gençler de buradan çıkacak ama kendi markalarını oluşturan gençler de buradan çıkacak. Yeter ki biz onlara yatırım yapmaya devam edelim. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz onların önünü açtıkça, biz onları bilime, teknolojiye ve üretime yönlendirdikçe onların da çok önemli işler başardıklarını şu anda da şahitlik ediyoruz. Bundan sonra da şahitlik edeceğiz. Biz buna yürekten inanıyoruz."

- "Bir oyun şirketi 1,8 milyar dolara satıldı"

Varank, girişimciliğin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde özel başlık açtıkları alanlardan bir tanesi olduğunu dile getirerek, son dönemde özelikle yazılım alanında gençlerin kurduğu firmaların, büyük başarılarına şahitlik ettiklerini anlattı.

Türkiye'nin ilk milyar doların üzerinde değerlemeye sahip şirketini, bir oyun yazılım şirketi sayesinde elde ettiğini hatırlatan Varank, şunları söyledi:

"Bir oyun şirketi 1,8 milyar dolara satıldı. Bugün bir imza attık. O imzada da özellikle bilişim vadisi ekosistemi çerçevesinde teknoloji odaklı girişimlere bir girişim sermayesi fonu kurduk. Albaraka Türk ile Vakıf Katılım bizim paydaşlarımız. Biz gençlerimizi hali hazırda gerek TÜBİTAK ile gerek KOSGEB ile gerekse kalkınma ajanslarının bazı program çağrıları ile zaten girişimcilik alanında onlara sermaye desteği veriyoruz. Kurduğumuz fonlarla daha önce kalkınma ajanslarıyla birlikte kurduğumuz fonlarla özellikle artık büyüme aşamasına gelmiş, belli bir eşiğe yaklaşmış olan şirketlere sermaye fonlaması yapacağız. Burada hem yatırımcılar kazanacak hem o şirketler kazanacak hem de Türkiye burada çok önemli girişimleri çıkarabilmiş olacak. Biz gençlerimize gelin TÜBİTAK ve KOSGEB programlarına başvurun çağrısı yapıyoruz. Eğer belli bir aşamaya gelmiş şirketiniz varsa gelin bu fonlara başvurun, beraberce siz büyüyün ülkemiz ekonomisi de kazansın."

- "Biz onların azimlerini ödüllendirmeye devam edeceğiz"

Varank, bir gazetecinin "Herkesin evde kal çağrısına uyduğu bir dönemde gençler, 2 ay gibi kısa bir sürede bütün yarışan araçları ürettiler. Bu azmi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dün roket yarışmalarında da bu azmi gördüm. Buradada normal şartlarda çok daha fazla takım bekliyorduk ama pandemi nedeniyle biraz üretimde aksaklıklar yaşadılar. Koordinasyonda aksaklıklar yaşadılar ama buraya 47-48 takım gelmeyi başardı. Biz inşallah onları yarın da Formula 1 pistinde ödüllendirmek istiyoruz. Hem o pisti gelip görsünler, hem de araçlarını orada sergileme imkanları olsun. Biz onların azimlerini ödüllendirmeye devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
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