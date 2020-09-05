Sokak çıkma yasağı olacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle "Sokağa çıkma kısıtlaması olur mu?" sorusu gündeme geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, soruya cevap verdi, kısıtlamanın şu anda söz konusu olmadığını dile getirdi:

"Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulu değerlendirme yapıyor, bir tavsiyede bulunuyor. Sağlık Bakanlığımız değerlendirdikten sonra İçişleri Bakanlığına iletiliyor. O çerçevede tedbirler geliştiriliyor.

Canlı, dinamik bir sürecin yürütüldüğüne, belirli tedbirlerin de alındığına işaret eden Çataklı, "Sokağa çıkma ve benzeri ile ilgili şu anda elimizde alınmış bir karar yok, şu anda elimizde bir değerlendirme de yok. İlerleyen bir süreç, inşallah bu aşamaya gelmeyiz. Bilim Kurulu üzerinden yapılan değerlendirmelerle ilgili tedbirler ancak geliştirilebilir. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil.

Bizim genel olarak aldığımız tedbirler vardı. Valiliklerin aldığı tedbirler var. Hepimizin el birliğiyle üstesinden geleceğimiz bir süreç, oraya insanları davet ederken oraya gelenler dahil, kendilerinin bir risk altında olduklarını, başkalarını, eşimizi, dostumuzu, en çok insanları da risk altına attığımız gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Bu kapsamda tedbirleri geliştiriyoruz, tedbirler de artıyor. Gün sonunda ortaya çıkan görüntüleri kabul etmemiz mümkün değil.

Bütün güvenlik birimlerimiz bu kapsamda bir çabanın içindeler. İllerimizde bu kapsamda yeni tedbirler de geliştiriyorlar. Milletimizin de bu husustaki hassasiyetinde fayda var."