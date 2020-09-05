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Horasan İlçe Belediye Başkanı tutuklandı

Erzurum'un Horasan İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın tutuklandı.
 05 Eylül 2020 18:51
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Horasan İlçe Belediye Başkanı tutuklandı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, bugün sabah saatlerinde Ankara'da tutuklanarak cezaevine kondu.

Belediye Başkanı Aydın'ın seçim öncesi ticaret yaptığı Ankara'da 7 yıl önce açılan bir davadan dolayı aldığı 9 yıl cezanın Yargıtay tarafından onanması sonrası tutuklandığı öğrenildi.

Başkan Aydın'ın Ankara Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildiği bildirildi.

DHA
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