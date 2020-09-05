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Ak Parti'li Mustafa Elitaş'ın oğlu da koronavirüse yakalandı

Milletvekili Elitaş'ın oğlu korona virüs tedavisi için Ankara'ya sevk edildi
 05 Eylül 2020 20:30
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Ak Parti'li Mustafa Elitaş'ın oğlu da koronavirüse yakalandı

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın oğlu Batuhan Elitaş, korona virüs tedavisi için Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın 22 yaşındaki oğlu Batuhan Elitaş, tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi İntaniye Servisinden korona virüs tedavisi için ambulans uçakla Ankara Şehir Hastanesine nakledildi.
İhlas Haber Ajansı
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