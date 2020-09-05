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Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Göztepe Şehir Hastanesi'ne ilişkin, "Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz" dedi.
 05 Eylül 2020 20:33
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Bakan Albayrak: İmtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açılışı yapılan Göztepe Şehir Hastanesi'ne ilişkin, "Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göztepe Şehir Hastanesi milletimize hayırlı olsun. Pandemide dünya ülkeleri sağlık sektöründe sıkıntılar çekerken biz tam donanımlı hastanelerimizi hamd olsun inşa ettik ve bu sayede imtihanı çok iyi bir şekilde atlatıyoruz. Her alanda hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

DHA
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