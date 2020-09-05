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Ağrı'da köy halkı çocukları için köye internet çekti

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde köy halkı, uzaktan eğitim gören çocukları için köyün tamamına internet hattı çekti.
 05 Eylül 2020 20:36
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Ağrı'da köy halkı çocukları için köye internet çekti

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Küpkıran köyünde köy halkı, uzaktan eğitim gören çocukları için köyün tamamına internet hattı çekti.

Ağrı Merkeze 21 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarı Küpkıran köyünde internet olmadığı için pandemi sürecinde uzaktan eğitim derslerini takip edemeyen öğrenciler için köylüler, kendi imkanlarıyla köylerine internet çekti

Korona virüs salgını nedeni ile eğitim ve öğretimin uzaktan eğitimle devam etmesi interneti olmayan köylerde sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Köylerde internet ve bilgisayarın olmaması nedeni ile öğrenciler uzaktan eğitim derslerini takip edemiyor.

Korona virüs pandemisi nedeni ile eğitimde yaşanan bu sıkıntılar karşısında çocuklarının bir nebzede olsa daha iyi eğitim almaları amacıyla bir arayan gelen Yukarı Küpkıran ahalisi kendi imkanları ile köylerine internet çekerek köyde yaşayan öğrencileri sevindirdi. Köy halkının tamamı tarafından faturalar ödenirken, köyde yaşayan tüm çocuklar bu hizmetten faydalanıyor. İnternetin gelişine sevinen öğrenciler bu defa da yeterli sayıda bilgisayar olmaması nedeni ile hayırseverlere çağrıda bulundu.

"Telefondan bağlanmak zorunda kalıyorlar"

Köy sakinlerinden Cemal Çoklu, biri lise olmak üzere 3 tane çocuğunun okula gittiğini ve uzaktan eğitim döneminde köyde internet olmadığı için çocuklarının derslerinden geri kaldığını belirterek diğer köylülerle birlikte köye internet çekmeye karar verdiklerini anlattı. İnternetin bağlanmasının ardından köyde bilgisayar olmadığı için çocuklarının ailelerinde bulunan cep telefonlarından derslerini takip etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Çoklu, "Bu hastalık nedeniyle okullarımız tatil oldu. Çocuklarımız mağdur. Kendi imkanlarımızla köyümüze internet bağladık. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığından destek almak istiyoruz. Çocuklarımızın bilgisayarı olmadığı için telefonlarımızdan internete giriyorlar. Bu da çocukların ders çalışmasına ayrıca bir engel oluşturuyor. Onlara bilgisayar almak içinde maddi durumumuz yeterli değil"

"İnternet olmadığı için çok zorluk yaşadık"

Korona virüs salgını süreciyle birlikte derslerini internetten takip etmek zorunda kaldığını söyleyen Ağrı Naci Gökçe Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ayşe Çoklu ise "Korona virüs çıktıktan sonra uzaktan eğitim başladı. Biz de evde uzaktan eğitim görmeye başladık. İnternetimiz yoktu. Babamla amcam eve internet bağladı. Biz de internetten derslerimizi görmeye başladık. Şu an telefondan derslerimizi takip etmeye çalışıyoruz. Ancak bilgisayarımız yok diye zor oluyor. Televizyondan da derslerimizi takip ediyoruz ama yeterli olmuyor. İnternet üzerinden çoğu zaman öğretmenlerimizle canlı bağlantılar gerçekleştiriyoruz" İfadelerini kullandı.

"Şebeke çekmediği için mobil interneti kullanamıyorduk"

İnternet çekilmeden önce uzaktan eğitim derslerini mobilden takip etmeye çalıştıklarını belirten Konya Selçuk Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Azat Aslan, bu konuda çok sıkıntı yaşadıklarını vurguladı. Köylerinde yaşanan şebeke sorunundan dolayı dersleri takip etmek de zorlandıklarını dile getiren Aslan, "Okullar pandemi sürecinden dolayı tatil edildi. Bizim okulda tabii uzaktan eğitim sistemine geçti. Uzaktan eğitim süreci bizim için çok sıkıntılı bir süreç oldu. Köyde yaşadığımdan dolayı köyde internet erişimi yoktu. Telefonlarla internete girmeye çalışıyorduk tabii bu da şebekelerden dolayı sistemden devamlı düşüyorduk. Biz de köye internet getirme kararı aldık. İnternet geldikten sonra tabii yine sorunlar bununla bitmedi. Bilgisayarımız olmadığından dolayı, tablet olmadığından dolayı derslerimizi çok rahat yapamıyorduk. Biz de bu konuda Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğünden bize destek olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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