1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön veriyor

Yoğun olarak minibüs satışının gerçekleştiği nadir ilçelerden biri olan Samsun'un Terme ilçesi, Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde minibüs almak için Terme'yi tercih eden vatandaşlar, 30 ile 300 bin TL arasında her çeşit marka minibüsü bulabiliyor.
 05 Eylül 2020 21:38
Yazdır
Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön veriyor

Yoğun olarak minibüs satışının gerçekleştiği nadir ilçelerden biri olan Samsun'un Terme ilçesi, Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor. Türkiye'nin farklı yerlerinde minibüs almak için Terme'yi tercih eden vatandaşlar, 30 ile 300 bin TL arasında her çeşit marka minibüsü bulabiliyor.

1990'lı yılların başında bir kişinin galeri oluşturarak minibüs satmaya başlamasıyla birlikte gelişen ve insanların güvenini kazanan Terme'deki minibüs piyasası, insanların ilk tercih ettiği ilçelerden biri oldu. 100'ün üstünde galericinin bulunduğu Terme'ye Türkiye'nin farklı bölgelerinde insanlar gelerek minibüs satın alıyor.

Terme'deki minibüs piyasası ve geçmişi ile ilgili bilgi veren Terme Galericiler Dernek Başkanı Osman Cengiz, "Terme'de minibüs piyasasının aktif hale gelmesi 1990'lı yıllarda başladı. Rahmetli galerici Osman Altun ilk olarak ticari minibüs ile bu konuya başladı. Bu sektörün öncülerinden biridir. Dolmuş, minibüsçü kişiler de ondan örnek alarak bu işi yapmaya devam ettiler. Minibüs taşımacılığında bulunan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı bu sektöre yönlendi. Bu sektör gittikçe daha da gelişmeye ve güven kazanmaya başladı. Sanayi kuruluşları da sektörün bu hale gelmesinde aktif rol oynadılar. Terme'de minibüsle ilgili her modeli değerlendirerek eski modeli dahil piyasaya sürülmektedir. Eski modelleri kamyonete çevrilerek faaliyet göstermektedir. Özellikle Terme olarak aldığımız araçlar üzerinde maliyet ve yapım giderlerini tamamladıktan sonra fiyat üzerine kar koyarak belirleriz. Türkiye'de öncüyüz" dedi.

"Terme olarak Türkiye'de isim yapmış bir ilçeye sahibiz"

20 yıldır minibüs sektörünün içerisinde olan Tanju Ayan ise "Türkiye'nin her bölgesinden transit alım ve satımı yapmaktayız. İşimizden memnunuz. Şu an zorlu bir süreçten geçiyoruz. İkinci el araç bulmakta güçlük çekiyoruz. Terme olarak Türkiye'de isim yapmış bir ilçeye sahibiz. Güzel talepler var. Herkes istediği aracı istediği özellikte ve temizlikte bulabiliyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak
05 Eylül 2020 22:45		 Sakarya'da yaşanan kavgadaki işçilerin çavuşu: Bu, Türk-Kürt meselesi değil
05 Eylül 2020 17:50
Sinop-Çorum arasında çıkan orman yangını sürüyor
05 Eylül 2020 16:28		 Popülerliği giderek artıyor! Kilosu 50 liradan satılıyor
05 Eylül 2020 16:04
Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
04 Eylül 2020 22:38		 Meteorolojiden o bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
04 Eylül 2020 22:09
Valilikten mevsimlik tarım işçileri darp edildi iddialarına yalanlama
04 Eylül 2020 22:06		 Bu ilçede çöpler toplanmadı, esnaf fare kovaladı
04 Eylül 2020 20:27
Lüks otomobilde karpuzu ilgi çekmek için satmış
04 Eylül 2020 20:22		 Temizlik işçisinin çöp tepkisi sosyal medyada gündem oldu
04 Eylül 2020 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:46 - Sağlık Bakanlığından yeni 'Kovid-19' düzenlemesi22:45 - 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak22:41 - Dünya'da 7 binin üzerinde sağlık çalışanı hayatını kaybetti22:35 - Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki22:19 - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! ÖTV farkından satıcı sorumludur22:15 - Mersin, hızlı artış yaşanan illerden biri
22:11 - Koronavirüslü öğrenciyi sınava ekipler götürdü22:05 - Yargıtay: Başkanın makam aracı haczedilebilir22:01 - Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı21:53 - Taksiti ödeyemezse eşeği elinden alınacak21:47 - Tunceli'de polis aracı kaza yaptı: 1 yaralı21:38 - Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön veriyor
21:26 - KKTC'ye gidenler 7 gün karantinaya alınacak21:24 - 'Bu modda gidersek, kış dönemini tsunami olarak görürüz'21:09 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri21:05 - Vefa Salman'ın tutuklanma talebi reddedildi21:03 - Van'da 15 kişilik minibüsten 65 kişi çıktı
20:59 - Duvarı kırıp girdiler, 1.6 milyon liralık altın çaldılar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
Aile hekimlerine Covid19 ek ödemesi kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevde Yükselme Sınavlarına ister cepten ister evden istediğiniz yerden hazırlanın
Eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı
Ankara'da mahalleyi tarayan profesör, serbest bırakıldı
Erdoğan'dan sert Fransa tepkisi: O uçak gemisi niye geliyor?
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
Bilim Kurulu Üyesinden vaka sayıları artan iller için 'sıcak hava' uyarısı
Sokak çıkma yasağı olacak mı? İçişleri'nden yanıt geldi
Yeni vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tolgay arslan 1
cumhurbaşkanı erdoğan'ın giresun'da vatandaşlara çay dağıtması 1
ben hüsrana komşuyum 1
üniversitelerin 2020-21 güz döneminde uzaktan eğitim yapması 2
kötüyü çağırmak 1
kai havertz 1
eran zahavi 1
kısa çalışma ödeneği 1
adil rami 1
03.09.2020 türkiye vs macaristan maçı 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam