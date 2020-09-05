Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.
|05 Eylül 2020 22:01
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarına tedbir uyarısında bulunarak, başarı diledi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS'ye girecek genç arkadaşlarım. Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın, hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
KPSS sınavına girecek genç arkadaşlarım! Heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın; hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 5, 2020
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