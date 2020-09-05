Dünya'da 7 binin üzerinde sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Ayrıca, Uluslararası Af Örgütü, pandemi süreci boyunca vaka ve ölüm oranlarının yüksek seyrettiği ABD'de 1.077 ve Brezilya'da 634 sağlık çalışanının öldüğünü; vaka oranlarının son aylarda hızla arttığı Güney Afrika'da 240, Hindistan'da ise 573 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini tespit etti.

﻿AF ÖRGÜTÜ: SARSICI BOYUTLARDA BİR KRİZ VAR

Uluslararası Af Örgütü Ekonomik ve Sosyal Adalet Birimi Direktörü Steve Cockburn konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "7 binin üzerinde kişinin, başkalarının hayatını kurtarmaya çalışırken ölmesi, sarsıcı boyutlarda bir krizdir. Güvenli bir iş ortamında çalışmak her sağlık çalışanının hakkıdır. Bu kadar yüksek sayıda kişinin nihai bedeli ödüyor olması bir skandal."

"Pandeminin başlangıcından bu yana aylar geçmesine rağmen Meksika, Brezilya ve ABD gibi ülkelerde sağlık çalışanları halen korkutucu oranlarda hayatını kaybediyor. Güney Afrika ve Hindistan'da ise vakaların hızla artması, tüm devletlerin harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor" diyen Cockburn, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sağlık çalışanlarının kendi hayatlarını tehlikeye atmadan çalışmalarını sürdürebilmesi için yeterli ölçüde koruyucu ekipmana sahip olmasını sağlamak adına küresel iş birliği şart."

Uluslararası Af Örgütü, 13 Temmuz'da yayınladığı raporda, 3 binin üzerinde sağlık çalışanının COVID-19 nedeniyle öldüğünü tespit etmişti. COVID-19 vakalarının birçok ülkede hızla artış göstermesi ve yeni veri kaynaklarının oluşması nedeniyle bilgiler güncellendi. Af Örgütü verilerine göre, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının en yüksek sayılara ulaştığı ülkeler şöyle: Meksika 1,320, ABD 1,077, Birleşik Krallık 649, Brezilya 634, Rusya 631, Hindistan 573, Güney Afrika 240, İtalya 188, Peru 183, İran 164 ve Mısır 159.

Veri toplamakta kullanılan farklı yöntemler ve sağlık çalışanı tanımının ülkelere göre değişiklik göstermesi nedeniyle sayılar doğrudan bir kıyaslamaya izin vermeyebilir. Ayrıca, bu sayıların, incelenen ülkelerin birçoğunda sağlık çalışanı ölümlerinin olduğundan az bildirilmesi nedeniyle gerçek sayıların çok altında olması muhtemeldir.