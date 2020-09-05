2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak
|05 Eylül 2020 22:45
|Yazdır
AYDIN'ın Çine ilçesindeki 2 bin 600 yıllık tarihi Gerga Antik Kenti, ekim ayında başlayacak kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılacak. Kariada Gizemli Köy olarak da bilinen bölgede tapınak, çeşmeler ve yıkılmış kayadan yapılmış heykeller bulunuyor.
Madran Dağı arkasındaki kırsal Alabayır ve Kırsakallar mahalleri arasında kalan Gerga Antik Kenti'nde kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan izinle 1 Ekim'de başlayacak. Çalışmalar Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülecek. Bölgede incelemelerde bulunan İl Turizm ve Kültür Müdürü Mehmet Umut Tuncer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan burada kazı yapma iznini aldık. Müze müdürlüğü koordinesinde burada ekim ayı başlarında kazı çalışmalarına başlayacağız. Tapınak yapıları zaten şu an tespit edilebilir durumda. Beklentimiz, bölgede antik bir yerleşim alanı keşfetmek olacak. Bu çalışmaların başlayacak olması bizleri sevindirdi ve heyecanlandırdı. Gelecek günlerde burası için çok güzel haberler bekliyoruz" dedi.
Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, "Burada Kome kutsal alanda çalışmalara başlayacağız. Karia bölgesinin kutsal alanlarının en önemli bölgesidir. Özellikle ayaktaki tapınağıyla, açık hava kült alanlarıyla çok önemli bir merkezdir. Burada yapılan çalışmalarda hangi yapıların olduğunu ve neler yapabileceğimize bakacağız" diye konuştu.
Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbaki Yıldız, "Müze müdürlüğü olarak yapılacak çalışmalarla ilgili çok heyecanlıyız. Buradaki tapınak ve diğer mimari kalıntılar arkait dönemden kalma. Bölgemizde çok az bulunan kalıntılardır. Ayrıca Gerga tapınağının bire bir ölçeğindeki minyatürünü de Aydın Arkoloji Müzesi bahçesine kurmak istiyoruz. Amacımız antik kente gelemeyen misafirlerimize, müzede minyatürlerini sergilemek. Müzemizin ziyaretçi sayısı da artmış olacak" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'de minibüs piyasasına bu ilçe yön veriyor
05 Eylül 2020 21:38
|Sakarya'da yaşanan kavgadaki işçilerin çavuşu: Bu, Türk-Kürt meselesi değil
05 Eylül 2020 17:50
|Sinop-Çorum arasında çıkan orman yangını sürüyor
05 Eylül 2020 16:28
|Popülerliği giderek artıyor! Kilosu 50 liradan satılıyor
05 Eylül 2020 16:04
|Cezaevine giden baba ile kızının ilginç diyaloğu
04 Eylül 2020 22:38
|Meteorolojiden o bölge için kuvvetli sağanak uyarısı
04 Eylül 2020 22:09
|Valilikten mevsimlik tarım işçileri darp edildi iddialarına yalanlama
04 Eylül 2020 22:06
|Bu ilçede çöpler toplanmadı, esnaf fare kovaladı
04 Eylül 2020 20:27
|Lüks otomobilde karpuzu ilgi çekmek için satmış
04 Eylül 2020 20:22
|Temizlik işçisinin çöp tepkisi sosyal medyada gündem oldu
04 Eylül 2020 20:15