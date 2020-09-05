Üniversiteden dekan kızı iddiası için açıklama
|05 Eylül 2020 22:44
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Memurlar.net'te yer alan Dekan, kişiye özel ilanla kızını öğretim görevlisi yaptı haberine ilişkin Harran Üniversitesi açıklama yaptı.
Üniversite yaptığı açıklamada, ilanın kişiye özgü olmadığını belirtti. Yine de olası hataları araştırmak için soruşturma başlattıklarını vurguladı.
Harran Üniversitesi'nden memurlar.net'e gönderilen açıklama şu şekilde
Sitenizde çıkan "Dekan, kişiye özel ilanla kızını öğretim görevlisi yaptı" haberi ile ilgili açıklama
1. Bahse konu atama dekanın görev yaptığı eğitim fakültesine değil, bir ilçe MYO yapılmıştır. MYO için kadro ihdası Dekanın değil, üniversite senatosunun yetkisindedir.
2. Bahse konu ilan, işletme ve ÇEKO gibi oldukça geniş tabanlı ve halkla ilişkilerin duyuşsal boyutu ile ilgili ve başka birçok disiplinin çalışma konusu olan mobing ile ilgilidir. Yani kişiye özgü değildir.
3. Sözü geçen kişinin özel şartı "babasının editörü olduğu dergideki yayınlarla sağladığı" iddiası doğru değildir. İlgili kişinin müracaatta beyan ettiği dosyada mobing ile ilgili toplam 8 yayınından sadece 2'si iddiadaki dergide yayımlanmıştır. Diğer 6 makale çeşitli ulusal dergilerde yayımlanmıştır.
4. Bütün bunlarla birlikte, söz konusu atamaya dair müracaat, sınav ve değerlendirme ile ilgili olası hataları araştırmak için üniversitemizde konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.
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