1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteden dekan kızı iddiası için açıklama

Harran Üniversitesi dekan kızı iddiası için açıklama yaptı.
 05 Eylül 2020 22:44
Yazdır
Üniversiteden dekan kızı iddiası için açıklama

Memurlar.net'te yer alan Dekan, kişiye özel ilanla kızını öğretim görevlisi yaptı haberine ilişkin Harran Üniversitesi açıklama yaptı.

Üniversite yaptığı açıklamada, ilanın kişiye özgü olmadığını belirtti. Yine de olası hataları araştırmak için soruşturma başlattıklarını vurguladı.

Harran Üniversitesi'nden memurlar.net'e gönderilen açıklama şu şekilde

Sitenizde çıkan "Dekan, kişiye özel ilanla kızını öğretim görevlisi yaptı" haberi ile ilgili açıklama

1. Bahse konu atama dekanın görev yaptığı eğitim fakültesine değil, bir ilçe MYO yapılmıştır. MYO için kadro ihdası Dekanın değil, üniversite senatosunun yetkisindedir.

2. Bahse konu ilan, işletme ve ÇEKO gibi oldukça geniş tabanlı ve halkla ilişkilerin duyuşsal boyutu ile ilgili ve başka birçok disiplinin çalışma konusu olan mobing ile ilgilidir. Yani kişiye özgü değildir.

3. Sözü geçen kişinin özel şartı "babasının editörü olduğu dergideki yayınlarla sağladığı" iddiası doğru değildir. İlgili kişinin müracaatta beyan ettiği dosyada mobing ile ilgili toplam 8 yayınından sadece 2'si iddiadaki dergide yayımlanmıştır. Diğer 6 makale çeşitli ulusal dergilerde yayımlanmıştır.

4. Bütün bunlarla birlikte, söz konusu atamaya dair müracaat, sınav ve değerlendirme ile ilgili olası hataları araştırmak için üniversitemizde konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Öğrencilerin Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
06 Eylül 2020 00:03		 Karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza
05 Eylül 2020 23:31
Sağlık Bakanlığından 'Kovid-19' sonrası işe dönüşe dair yeni düzenleme
05 Eylül 2020 22:46		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
05 Eylül 2020 21:09
Aşı denemeleri Türkiye'de başlıyor
05 Eylül 2020 17:19		 Antalya'da kimliğini evde unutan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
05 Eylül 2020 13:09
Esnaf ile Kaymakam arasında 'kaldırım' polemiği
05 Eylül 2020 12:25		 Emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla intihar etti
05 Eylül 2020 12:23
Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
05 Eylül 2020 11:35		 Roketsan'dan roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı
05 Eylül 2020 11:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Öğrencilerin Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı00:02 - 6 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Tarım işçilerinin darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama23:42 - Fransız ilaç firmasından korona aşısının fiyatıyla ilgili açıklama23:32 - Bir belediye başkanının daha koronavirüs testi pozitif çıktı23:31 - Karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza
22:46 - Sağlık Bakanlığından 'Kovid-19' sonrası işe dönüşe dair yeni düzenleme22:45 - 2 bin 600 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarılacak22:44 - Üniversiteden dekan kızı iddiası için açıklama22:41 - Dünya'da 7 binin üzerinde sağlık çalışanı hayatını kaybetti22:35 - Bakan Çavuşoğlu'ndan, Avusturya Başbakanı Kurz'a tepki22:19 - Sıfır otomobil alacaklar dikkat! ÖTV farkından satıcı sorumludur
22:15 - Mersin, hızlı artış yaşanan illerden biri22:11 - Koronavirüslü öğrenciyi sınava ekipler götürdü22:05 - Yargıtay: Başkanın makam aracı haczedilebilir22:01 - Sağlık Bakanı Koca'dan KPSS adaylarına uyarı21:53 - Taksiti ödeyemezse eşeği elinden alınacak
21:47 - Tunceli'de polis aracı kaza yaptı: 1 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tercihli Baro (Çoklu baro) uygulamasını destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tarım işçilerinin darbedildiği iddialarına ilişkin açıklama
Öğrencilerin Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
6 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vantilatör 1
kayıtdışı istihdam 1
üniversitelerin 2020-21 güz döneminde uzaktan eğitim yapması 2
eran zahavi 1
sermaye piyasası kurulu 1
ben hüsrana komşuyum 1
Ankaralı virüsü tatilde kaptı söylemi 1
153 bin covidli'nin seyahatta yakalanması 1
işsizlik ödeneği 2
zatürre 1
SON İLANLAR
Aydın Çipaş Çine Gıda 1 İşçi Alacak
Yalova Atıksu Ve Kanalizasyon Yapı Tesisleri 2 İşçi Alacak
Samsun Yakakent Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık 1 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 1 İşçi Alacak
İstanbul Hamidiye Kaynak Sulari Sanayi 1 İşçi Alacak
Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çankırı Ilgaz Dağı Turizm 1 İşçi Alacak
Balıkesir Bandırma İnsan Kaynakları 8 İşçi Alacak
Antalya Kemer Belediyesi 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam