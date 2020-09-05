Fransız ilaç firmasından korona aşısının fiyatıyla ilgili açıklama
|05 Eylül 2020 23:42
|Yazdır
Dünya çapında ilaç firmaları ve devlet kurumları, Covid-19'a karşı aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapıyor.
İngiliz AstraZeneca adlı firmanın corona virüsü aşısı İngiltere, ABD ve Brezilya'da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor ve 3. aşamada klinik deneyleri sürüyor.
"AMACIMIZ 10 EUROYU GEÇMEYEN AŞI GELİŞTİRMEK"
Fransız ilaç firması Sanofi'nin Başkanı Olivier Bogillot, üzerinde çalıştıkları Covid-19 aşısını 10 euronun altında bir fiyata satacaklarını açıkladı.
Euronews'te yer alan habere göre France Inter radyosuna konuşan Bogillot, "Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek" dedi.
RUSYA'NIN AŞISIYLA İLGİLİ TARİH BELLİ OLDU
TASS Haber Ajansı,Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun "Rus halkına Covid-19 aşısını Kasım-Aralık'ta yapacağız" dediğini aktarmıştı.
İNGİLİZ FİRMAYA İLK ÖDEME YAPILDI
Avrupa Komisyonu, İngiliz AstraZeneca adlı firmanın corona virüsü aşısı için yaklaşık 336 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirmişti.
Ödemenin 300 milyon dozluk aşı siparişini güvenceye almak için yapıldığı belirtilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bir belediye başkanının daha koronavirüs testi pozitif çıktı
05 Eylül 2020 23:32
|Karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza
05 Eylül 2020 23:31
|Mersin, hızlı artış yaşanan illerden biri
05 Eylül 2020 22:15
|'Bu modda gidersek, kış dönemini tsunami olarak görürüz'
05 Eylül 2020 21:24
|Yeni vaka ve ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor
05 Eylül 2020 19:04
|Prof. Dr. Necmi İlhan: Başka ülkelerin aşısına güvenemeyiz
05 Eylül 2020 16:22
|Yeni vaka sayısı 1600'ü geçti
03 Eylül 2020 19:00
|Beş ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
03 Eylül 2020 18:55
|Bakanlıktan 81 ile Covid19 denetim genelgesi
03 Eylül 2020 12:28
|'Pozitif vakaların sisteme girilmemesi filyasyona zarar verir'
02 Eylül 2020 22:58