Fransız ilaç firmasından korona aşısının fiyatıyla ilgili açıklama

Dünya çapında ilaç firmaları ve devlet kurumları, Covid-19'a karşı aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

İngiliz AstraZeneca adlı firmanın corona virüsü aşısı İngiltere, ABD ve Brezilya'da yaklaşık 10 bin kişi üzerinde test ediliyor ve 3. aşamada klinik deneyleri sürüyor.

"AMACIMIZ 10 EUROYU GEÇMEYEN AŞI GELİŞTİRMEK"

Fransız ilaç firması Sanofi'nin Başkanı Olivier Bogillot, üzerinde çalıştıkları Covid-19 aşısını 10 euronun altında bir fiyata satacaklarını açıkladı.

Euronews'te yer alan habere göre France Inter radyosuna konuşan Bogillot, "Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek" dedi.

RUSYA'NIN AŞISIYLA İLGİLİ TARİH BELLİ OLDU

TASS Haber Ajansı,Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko'nun "Rus halkına Covid-19 aşısını Kasım-Aralık'ta yapacağız" dediğini aktarmıştı.

İNGİLİZ FİRMAYA İLK ÖDEME YAPILDI

Avrupa Komisyonu, İngiliz AstraZeneca adlı firmanın corona virüsü aşısı için yaklaşık 336 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştirmişti.

Ödemenin 300 milyon dozluk aşı siparişini güvenceye almak için yapıldığı belirtilmişti.