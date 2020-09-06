6 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarına katılacak.

(İstanbul/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

GÜNCEL

1- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek- Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları yapılacak.

(10.15/14.45)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

(Belgrad/21.45)

2- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesi İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla tamamlanacak.

3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek.

(Monza/16.10)

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