6 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
|06 Eylül 2020 00:02
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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge elektrikli araç yarışlarına katılacak.
(İstanbul/16.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.
(Ankara/Atina/Lefkoşa)
GÜNCEL
1- Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Yetenek- Genel Kültür" ile "Eğitim Bilimleri" oturumları yapılacak.
(10.15/14.45)
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
(Belgrad/21.45)
2- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de grup mücadelesi İstanbul, Ankara ve Bursa'da yapılacak maçlarla tamamlanacak.
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 8. yarışıyla sürecek.
(Monza/16.10)
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