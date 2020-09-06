Öğrencilerin Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

TIKA BASA DOLU OLAN MİNİBÜS KAPILARI AÇIK YOLUNA DEVAM ETTİ Bahçelievler’de yolcu taşıyan bir minibüs, koronavirüs önlemlerine aldırış etmeden kapasitesinin üzerinde yolcu aldı. Kapısı açık şekilde bir yolcunun dışarı sarkarak ilerlediği minibüsteki tehlikeli o anlar ise kameralara yansıdı.