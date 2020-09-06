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Öğrencilerin Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.
 06 Eylül 2020 00:03
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Öğrencilerin Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.

T.C. Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.

Anadolu Ajansı
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