Öğrencilerin Eylül ayı burs ve kredi ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını bildirdi.
|06 Eylül 2020 00:03
|Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.
T.C. Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Karantina kuralını ihlal eden 7 kişiye 22 bin 50 lira ceza
05 Eylül 2020 23:31
|Sağlık Bakanlığından 'Kovid-19' sonrası işe dönüşe dair yeni düzenleme
05 Eylül 2020 22:46
|Üniversiteden dekan kızı iddiası için açıklama
05 Eylül 2020 22:44
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
05 Eylül 2020 21:09
|Aşı denemeleri Türkiye'de başlıyor
05 Eylül 2020 17:19
|Antalya'da kimliğini evde unutan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
05 Eylül 2020 13:09
|Esnaf ile Kaymakam arasında 'kaldırım' polemiği
05 Eylül 2020 12:25
|Emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla intihar etti
05 Eylül 2020 12:23
|Ankara Niğde otoyol ücretleri belli oldu
05 Eylül 2020 11:35
|Roketsan'dan roket yarışlarında başarılı öğrencilere staj ve iş imkanı
05 Eylül 2020 11:13