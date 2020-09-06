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Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı
 06 Eylül 2020 06:29
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Türkiye'nin doğusunda fırtına bekleniyor

Türkiye'nin doğu kesimlerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.
Anadolu Ajansı
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